Tech e di design, i frigoriferi Beko riescono a soddisfare ogni esigenza

Uno degli elettrodomestici più importanti: il frigorifero è l’apparecchio da scegliere con cura perché conserva all’interno gli alimenti. Con l’estate sempre più vicina diventa ancora più importante avere un frigorifero efficiente che metta al sicuro la spesa senza sprechi. Da Beko arrivano diverse proposte per avere l’elettrodomestico dei tuoi sogni in grado di coniugare efficienza e design.

Frigorifero Free Standing side by side new generations





Il frigorifero Side by Side New Generation con il display Beyond con profilo cromato ha un design moderno, completato da una maniglia integrata alla porta, luci laterali a LED. Non solo all’esterno, il modello ha ripiani in cristallo trasparente che rendono tutto più luminoso ed elegante.

Il cassetto in cui conservi la verdura è dotato dell’innovativa tecnologia HarvestFresh che, imita il giorno solare e quindi conserva intatte e a lungo le vitamine A e C presenti all’interno degli alimenti.

Il compressore ProSmart Inverter, permette di raffreddare più in fretta, consumare meno ed essere quattro volte più silenzioso, mentre la tecnologia NeoFrostTM Dual Cooling raffredda con due sistemi separati, mantenendo così un livello di umidità alto nel frigo e allo stesso tempo l’ambiente freezer secco, ghiacciato e naturale.

Frigorifero combinato free standing

Il display on Door Touch Beyond e la maniglia integrata con profilo cromato, sono i tratti caratteristici di questo frigorifero arricchito anche da sistema portabottiglie pieghevole.

Il design non è il solo punto di forza del modello, la tecnologia del sistema di raffreddamento AeroFlowTM (Total No Frost) offre una temperatura distribuita con minime variazioni in tutti i ripiani. In questo modo si può avere una maggior conservazione degli alimenti, un minor contatto diretto con l’aria fredda sugli alimenti freschi, una riduzione dell’impatto ambientale, nessuna contaminazione odori, nessun sbalzo di temperatura e maggior umidità.

Il frigorifero combinato 5 in 1 offre la possibilità di selezionare tra 5 diverse modalità a cui si aggiunge la possibilità di convertire il freezer in frigorifero. Il risultato?Potrai organizzare l’apparecchio come desideri.

Frigorifero combinato Montebianco

Il frigorifero combinato Montebianco di Beko è la soluzione perfetta per chi cerca la capacità in un apparecchio di 75 cm ma con uno spazio massimo di 60 cm.

Il modello ha una capacità di 370 L per una migliore gestione dello spazio interno e una conservazione dei cibi fino a 3 volte più a lungo supportata anche dalla tecnologia AeroFlowTM Total No Frost. Questa raffredda gli ambienti del frigorifero e del freezer servendosi di due sistemi separati ed indipendente, mentre la Tecnologia HarvestFresh che garantisce la conservazione dei contenuti vitaminici e nutrizionali.

Il cassetto EverFresh+, invece, è perfetto per il controllo dei livelli di umidità e della riduzione della formazione della condensa grazie alla presenza di apposite fessure e variazioni di temperatura minimizzate all’interno del cassetto. Il modello smart, poi, con la tecnologia HomeWhiz, consente di modificare tutte le funzioni o impostazioni con un semplice tocco dallo smartphone o tablet.