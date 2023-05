Villeroy & Boch, idee regalo uniche per celebrare la Festa della Mamma

Anche quest’anno la ricorrenza dedicata a una delle donne più importanti della nostra vita sta per arrivare. Domenica 14 è la Festa della Mamma e non vediamo l’ora di trascorrere tutta la giornata in sua compagnia.

In questa occasione possiamo organizzare esperienze indimenticabili come una giornata alla spa o una gita fuori porta. Anche se sono tutte attività interessanti non c’è nulla come rimanere a casa per coccolare e trascorrere del tempo di qualità insieme a lei.

Sempre attenta ai nostri bisogni, la mamma però, merita anche un dono da parte nostra, per dimostrarle l’affetto che proviamo nei suoi confronti.

Se ancora non abbiamo deciso cosa regalare alla Festa della Mamma, Villeroy & Boch riesce a unire l’eleganza, con la praticità e la qualità e ha alcune idee davvero irresistibili.

Il vaso dalle forme essenziali

Tra i regali più graditi da una mamma ci sono senza dubbio i fiori, per conservarli a lungo ed esaltare i loro colori, anche il vaso deve essere all’altezza. Un grande classico viene rivisitato da Villeroy & Boch e ci permette di scegliere tra differenti opzioni:

Manufacture Collier: è un modello che regala un tocco di colore a ogni ambiente conservando linee eleganti e di design

Perlemor Home: i colori pastello si combinano a un vaso che richiama lo stile scandinavo

Lave Home: la speciale smaltatura crea una varietà di tonalità di colore che rendono ogni oggetto un pezzo unico in grado di stupire anche senza fiori

Le candele per un dolce profumo

Le mamme hanno sempre mille impegni e non sempre riescono a ritagliarsi del tempo per sé. Per permetterle di rilassarsi, creare la giusta atmosfera è importante. Le candele Manufacture Collier sono un’originale idea regalo che inonderà la casa di un piacevole aroma. Le candele infatti, sono contenute all’interno di un’elegante tazza e sono disponibili in quattro profumazioni diverse che diffondono note speziate con un finale legnoso o altre dalle note più vivaci.

L’alzatina per dolci elegante e pratica

Il modo migliore per trascorrere la giornata insieme alla mamma appassionata di cucina, è preparare insieme piatti e dolci deliziosi da gustare insieme al resto della famiglia. Per rendere il momento speciale potete pensare di regalare a vostra madre l’alzata per dolci della collezione MetroChic. Un ricordo elegante, in pura porcellana bianca con delicate rifiniture in nero in grado di illuminare l’ambiente domestico e rendere particolare questa ricorrenza.