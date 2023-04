I nuovi bicchieri Villeroy & Boch sono pronti a colorare la tavola di primavera

La bella stagione è il periodo in cui mettiamo da parte gli abiti invernali per fare spazio a quelli primaverili. Ma chi lo ha detto che solo il guardaroba deve essere rinnovato? Anche i complementi d'arredo possono adattarsi alla primavera e la tavola è il luogo migliore in cui dare libero sfogo alla fantasia e puntare su una mise en place colorata, ma anche un po’ rock.

Tra i brand che si prestano meglio a questo rinnovamento c’è Villeroy & Boch che ha in serbo differenti proposte pensate per accontentare tutti i gusti.

Colori e forme irresistibili con la linea like

Una tavola colorata trasmette allegria e voglia di stare in compagnia e per rendere l’ambiente ancora più gradevole i bicchieri colorati della linea like sono la scelta ideale. I loro riflessi vivaci donano un tocco esclusivo a ogni bicchiere, perché si ispira ai colori della natura. Disponibili nelle colorazioni Clay, Grape, Ice, Sage, Apricot e Lavender, tutte le tonalità si coordinano perfettamente tra loro per portare in tavola un sogno di mezza estate.

Un contrasto d’effetto con la linea Manfacture Rock

Il nero è un grande classico e il più delle volte pensiamo non sia adatto alla tavola, ma con la linea Manfacture Rock assume tutto un altro effetto. Il contrasto tra il vetro delicato della parte superiore e il nero opaco della base, sono la combo perfetta per dare alla tavola una marcia in più. Bicchieri da long drink, da shot e i tumbler creano un gioco di luci e ombre, ma dalla forma pulita, moderna e minimalista grazie alle pennellate visibili.

L’opulenza e il colore dei bicchieri Boston

Moderni e al passo con i tempi, i bicchieri della linea Boston con i colori estivi Apricot e Lavander, ci faranno sentire in un attimo in estate. I famosi bicchieri di Villeroy & Boch dal design sferico rendono la tavola calda e accogliente, mentre i colori vivaci portano brio in tavola in modo elegante.

