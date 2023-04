I frigoriferi Bespoke si rifanno il look grazie alla partnership tra Samsung e TOILETPAPER

Il design è una parte fondamentale delle nostre case, solitamente si è concentrato soprattutto sui mobili e sui complimenti d’arredo. Negli ultimi anni però non sono solo questi elementi dell’appartamento a essere diventati oggetto di scelte stilistiche ricercate. Anche gli elettrodomestici sono diventati dei veri e propri oggetti che vengono scelti non solo per la loro funzionalità, ma anche per la loro estetica.

Samsung è particolarmente attento a questo aspetto e per i suoi apparecchi ha sempre prestato grande attenzione regalando ai suoi clienti elettrodomestici che uniscono tecnologia e bellezza. Seguendo questa tendenza l’azienda coreana ha deciso si stringere una collaborazione con TOILETPAPER.

Design e funzionalità per i frigoriferi Bespoke

Credit: Samsung Newsroom Italia

TOILETPAPER è il collettivo artistico fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. La collaborazione con la Samsung esprime in pieno lo stile artistico unico e dirompente di TOILETPAPER applicato ai pannelli dei frigoriferi Samsung Bespoke. La linea in edizione limitata è stata presentata in esclusiva al Fuorisalone, nel corso della Milano Design Week 2023.

Bespoke si contraddistingue per essere una linea che ha come obiettivo quello di rompere gli schemi estetici tipici degli elettrodomestici. Inoltre, si vuole dare ai consumatori l’occasione di esprimere in pieno la propria personalità e creatività.

Il brand asiatico è sempre alla ricerca di nuove ispirazioni che riescano a unire la necessità dell’azienda di sviluppare il suo linguaggio di design e la libertà degli utenti di potersi esprimere attraverso i suoi elettrodomestici.

Il design personalizzato della linea Bespoke si integra alla perfezione all’estetica colorata e ironica di TOILETPAPER.

I quattro nuovi design dei pannelli Bespoke, sono Lipsticks e Roses with Eyes pensati appositamente per i frigoriferi Bespoke combinati, mentre i design Magic Mirror e Dessert Lady saranno disponibili sui modelli di frigoriferi monoporta e 4 porte.

L’edizione limitata dei frigoriferi Bespoke in collaborazione con TOILETPAPER sarà pronta per l’acquisto nei prossimi mesi.