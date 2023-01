A San Valentino la casa si veste di romanticismo con Kasanova

È la giornata più dolce ed emozionante e tutti la aspettano, anche chi non è particolarmente romantico. Una giornata quella del 14 Febbraio che non deve coglierci impreparati. Kasanova propone diverse idee per la dolce metà, pensate per emozionare il tuo lui o la tua lei. Che sia la magica atmosfera di una tavola apparecchiata per due o un semplice pensiero scelto con cura, Kasanova sa portare quel tocco d’amore che impreziosisce ogni angolo della casa. Oggetti originali con il cuore, utili o sfiziosi.

Tazzina caffè un abbraccio in gres porcellanato

Quale modo migliore per iniziare la giornata con il piede giusto se non gustando un buon caffè? La nuova linea di tazzine in gres porcellanato ha la capienza perfetta per gustare il tipico espresso italiano ogni volta che vuoi! La tazzina, completa di pratico manico per afferrarla saldamente è adatta all'utilizzo nel microonde ed è personalizzata con la speciale scritta: "La mia giornata deve cominciare con un abbraccio, un bacio e un caffè”.

Tazzina caffè cuore rosso in vetro borosilicato

Gusta ogni mattina la tua miscela preferita in questa graziosa tazzina trasparente: potrai assaporare appieno il tuo caffè anche con gli occhi, cogliendone ogni sfumatura di colore. Realizzata in vetro borosilicato resistente al calore e agli sbalzi termici, è personalizzata da un caratteristico manico colorato a forma di cuore. Confezionata in colorata scatolina coordinata, sarà un regalo romantico e davvero apprezzato da fare alla propria dolce metà!

Piattino dolce cuore Miss Etoile in porcellana

Il design raffinato e romantico ha come protagonista un sorridente volto con occhi aperti e gote rosa, un elemento unico per impreziosire la tua tavola. Miss Etoile è la collezione per la tavola dal raffinato e romantico design con protagonista graziosi visi stilizzati. Questo piattino a forma di cuore sarà il complemento perfetto per la tua tavola, indicato per gustare un buon dessert a fine pasto o anche la frutta.

Stampo i Teknici, per 6 biscotti a cuore

Con lo stampo per biscotti i Teknici potrai creare gustosi dolci dalla forma a cuore. Sbizzarrirti con preparazioni tradizionali o originali e servire a ospiti e familiari i tuoi biscotti. Lo stampo è resistente sia alle alte che alle basse temperature, permettendoti di utilizzarlo in freezer e in forno. Facile da pulire, può essere lavato anche in lavastoviglie.

Stampo a cuore Petra Dark

Realizzata in acciaio di carbonio, questa tortiera dall'originale forma a cuore è perfetta per cucinare qualsiasi tipo di torta, dolce o salata. Il fondo con rivestimento antiaderente a 2 strati garantisce una distribuzione omogenea del calore e permette di cucinare velocemente e senza temere bruciature. La chiusura a cerniera, inoltre, aiuta nella tenuta degli impasti e consente di sformare perfettamente il dolce a fine cottura, senza rischio di rovinarlo.

Bicchiere cuore verde in vetro borosilicato

La linea di bicchieri in vetro borosilicato, completa di cuoricino al centro in vetro verde, è ideale per gustare acqua e bevande, aggiungendo uno stile unico alla tua tavola. Il design moderno e romantico, firmato dalla designer Benny Setti, rende questo bicchiere un accessorio unico e perfetto per creare un set personalizzato con gli altri colori della linea.

Piatto I love Pizza per pizza

Piatto per pizza in vetro temperato da 33 cm. L'accessorio immancabile sulla tavola per gustare al meglio il piatto emblema della cucina nazionale. Il decoro sulla superficie può emergere fetta dopo fetta.

Cuscino a forma di cuore

Cuscino versatile da utilizzare in mille modi diversi, perfetto come complemento d'arredo che dona comfort ed eleganza. L'imbottitura garantisce la massima comodità di utilizzo in ogni circostanza.

Scatola armadio

Le scatole salvaspazio sono la soluzione ideale per riporre qualsiasi oggetto in spazi chiusi come armadi e cassettiere. Il tessuto della scatola è resistente e si adatta a qualsiasi spazio, la stampa a cuori su sfondo beige contribuisce a dare un tocco romantico all'interno di armadi e cassettiere. Si possono montare e riporre in modo facilissimo, non richiedono colla, viti o bottoni e sono subito pronte per essere riempite. Il fondo interno rigido garantisce stabilità e ti permette di impilare anche più scatole senza che si deformino.

Lampadina Led a cuore

Crea un'atmosfera romantica e accogliente con questa originale lampadina led della collezione Atmosphera! La sua illuminazione calda e ambrata con filamento centrale a forma di cuore aggiungerà un tocco personalizzato al tuo arredo. Potrai posizionarla su lampade e supporti compatibili con attacco E27, con potenza massima di 2W, per garantire fino a 15.000 ore di luce.