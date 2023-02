Idee regalo Villeroy & Boch per rendere la casa accogliente per San Valentino

Non c’è bisogno di fare grandi gesti per dimostrare il tuo amore, San Valentino è l’occasione per mettere in pratica questo piccolo e prezioso consiglio! Trascorrere del tempo di qualità con il partner è la cosa più preziosa, ma per i più romantici la giornata può essere resa unica con regali eleganti e d’effetto.

Il 14 febbraio è il momento perfetto per far sentire speciale la persona del cuore, anche con un regalo. Villeroy & Boch uno dei leader nel mercato dei prodotti in ceramica è sinonimo di innovazione, tradizione e stile inconfondibile. Il brand offre una gamma di prodotti e idee regalo per dire “ti amo” al tuo partner.

Il vaso per gli amanti dei fiori

I fiori sono il più classico dei regali di San Valentino sempre apprezzati perché ogni qualità ha un suo significato e possono essere un modo per esprimere quello che realmente provi. Belli, colorati e profumati, devono essere messi in evidenza e diventare il punto focale della stanza. Per presentarli in modo originale, si possono regalare in un bel vaso come quelli della Collezione Rose Garden, disponibili in due dimensioni si adattano a ogni stile e gusto perché sono realizzati in vetro trasparente e rosa, adatti a chi ha uno stile classico.

Se invece il tuo partner ama uno stile moderno puoi scegliere i vasi della Collezione Lave Home e Perlemor Home nelle tonalità blu, beige o corallo pronti a dare un tocco in più a ogni ambiente.

Colorate e profumate: le candele non possono mai mancare

Le candele sono perfette per creare un’atmosfera raccolta ideale per rendere la serata di San Valentino indimenticabile. Ideale come regalo, le candele sono pronte a diventare un elemento d’arredo, quelle di Villeroy & Boch sono racchiuse in eleganti contenitori di porcellana, un disegn essenziale ma molto d’effetto. Caratterizzate da un piacevole aroma di vaniglia o frutta fresca riescono a creare un clima di benessere e quando la candela si consuma, il raffinato contenitore rimane un bell’accessorio d’arredo per la casa: Villeroy & Boch propone il portacandele della Collezione Rose Garden, ideale diffondere un piacevole aroma floreali non solo a tavola, ma in tutta casa.

Una tavola elegante e di design

La cena di San Valentino deve essere super romantica ed elegante per questo l’iconica Boule di Villeroy & Boch è la scelta perfetta per servire una cenetta fatta in casa, con i piatti preferiti dal tuo partner. Il set di piatti composto da sette pezzi per due persone, è una soluzione intelligente ed elegante e non passerà di certo inosservata ideale anche per chi ha poco spazio perché una volta terminato l’utilizzo le stoviglie si trasformano in una elegante boule che si trasforma in un elemento d’arredo.

Per concedersi una pausa romantica

La tua anima gemella ama concedersi una piccola pausa tra un impegno e l’altro? Il regalo che di sicuro la farà felice è la tazza Statement Mugs realizzata in porcellana resistente ed elegante. Per rendere ancora più unico il 14 febbraio, la bug è completata da romantiche scritte come “Je t’aime” o “Good Morning Sunshine”.

I calici perfetti per un brindisi all’amore

Il modo migliore per terminare la serata di San Valentino è fare un bel brindisi, per renderlo ancora più speciale i bicchieri possono fare la differenza. Tra i regali da fare o da farsi il 14 febbraio, il set dei Flûtes di Rose Garden di Villeroy & Boch è l’ideale. Il regalo è pronto da usare appena scartato, godendosi l’atmosfera e sorseggiando del buon bicchiere di spumante.