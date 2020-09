Autunno 2020 i nuovi colori e stili per arredare casa

Di ritorno dalle vacanze la prima cosa a cui si pensa è pulire casa, ma la fine dell’estate vuol dire anche dare un nuovo look all’appartamento e prepararlo alla stagione più fredda.

I colori accesi dell’estate e i materiali leggeri come il vimini devono lasciare il posto a tinte più calde e a tessuti che regalano un senso di protezione.

Se si seguono le ultime tendenza in fatto di design o se si vuole dare un nuovo aspetto alla casa, oltre a tinteggiare le pareti, con pochi accorgimenti si può trasformare l'ambiente in un piccolo nido in cui rifugiarsi durante le fredde giornate autunnali.

Colori caldi

I colori accesi e quelli pastello tipici della bella stagione lasciano il posto a tinte calde come marrone, arancione e tutte quelle tonalità che provengono dalla terra.

Nella casa dell’autunno 2020 non può mancare il color caramello che con la sua base neutra regala un tocco di eleganza all’ambiente. Perfetto con altri colori neutri come il beige, si abbina al bianco attenuandone la spigolosità. Adatto alle case minimal, è ideale anche in quelle che hanno uno stile classico.

Più caldo del precedente, il color cannella regala all’ambiente una sensazione di calore. Perfetto da abbinare con mobili in legno, si integra anche all’interno di uno stile moderno.

Chic ed elegante il verde oliva è tra i colori di tendenza di questo autunno, scelto con il sottotono giusto può regalare all’ambiente una sensazione di calore e un senso di pace.

Il paprika e il bronzo sono un classico che ciclicamente ritornano negli arredi. Le sfumature calde oltre a dare un tocco raffinato, riescono a creare un ambiente raccolto.

Tessuti

Se si ha voglia di rinnovare casa senza grandi interventi e seguire le mode del momento, i tessuti sono gli strumenti migliori per dare un nuovo look alla stanza.

Tra i must have dell’autunno c’è il tartan, il tessuto anche se è una fantasia audace se ben equilibrata riesce a mixarsi bene all’ambiente. Copripiumino, coperta o cuscini possono essere nel classico verde e rosso o se volete un risultato meno d’impatto potete utilizzare colori pastello, più delicati ma di sicuro effetto.

Caldo e morbido il velluto non può mancare in questo autunno 2020. Tipico della stagione più fredda, declinato nei colori caldi della terra rende l’ambente caldo ed elegante usando semplicemente qualche cuscino.

Mobili

Gli 80s da alcuni anni sono tornati in voga nell’abbigliamento e negli arredi. Anche se non è uno stile semplice da combinare è caratterizzato da forme arrotondate e morbide.

Quindi se avete intenzione di cambiare il divano o le poltrone potete scegliere i modelli dalle linee curve, che compensano gli angoli spigolosi dei mobili. Oltre a diminuire quella sensazione di freddezza, fanno sembrare lo spazio più grande e regalano una sensazione di movimento.

Grandmillennial style

I mobili della nonna che in passato venivano messi in cantina sono tornati di moda grazie al Grandmillennial style acronimo di Millennial e Granny, ragazzi tra i venti e i trent’anni, che apprezzano lo stile tipico delle mamme e delle nonne.

Il tavolo antico in cucina, tazze di porcellana decorate, carta da parati a fiori e cuscini ad uncinetto sono solo alcuni dei must have di questo stile.

Non resta che prendere ispirazione da casa della nonna o fare un giro al mercatino delle pulci e la casa avrà uno stile vintage!

Decorare con le piante

Quando si vive in città riuscire ad avere un angolo di verde anche se non si ha il giardino è possibile grazie alle piante da coltivare sul balcone, con i loro ritmo dettato dalla natura aiuteranno a rilassarsi e a rallentare.

Queste inoltre, riescono a dare una marcia in più all’ambiente, se poi sono inserite all’interno di vasi originali ispirati ai busti greci e alle porcellane cinesi, la casa diventerà di tendenza con pochi gesti.

