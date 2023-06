Arredamento estate 2023: le 5 tendenze da copiare

Originalità, sempre originalità, fortissimamente originalità. È soprattutto questo a cui si punta quando si arreda casa: la ricerca di stili particolari ha come obiettivo quello di rendere unico un appartamento, con una caratterizzazione unica che è in grado di trasmettere la personalità delle persone che vivono all’interno.

L’estate è il periodo dell’anno perfetto proprio per sbizzarrirsi con l’arredamento: colori, materiali, dettagli sono pronti a rendere unico ogni ambiente e soprattutto a valorizzarlo, gli esempi a cui ispirarsi non mancano di certo.

Shabby chic

Lo shabby chic è uno degli stili più gettonati quando si vuole arredare la casa con gusto nel periodo estivo. Le tonalità pastello bianche e beige rendono l’appartamento ancora più “fresco”, senza dimenticare che la tipica caratteristica di questo stile, la fusione tra vissuto ed elegante, rende il risultato finale ancora più romantico, proprio come la stagione più calda dell’anno. Per ricreare poi un’atmosfera dalle note dolci e delicate, si può puntare su dei profumatori d’ambienti per dare la sensazione di ritrovarsi a due passi dal mare.

Boho Chic

Anche il boho chic è una delle tendenze principali a cui ispirarsi per arredare casa in estate. A sua volta questo stile prende spunto da un altro trend, quello bohémien, in poche parole la riproposizione di arredi con elementi che rimandano agli anni Settanta. I tessuti naturali possono essere sia variopinti e vivaci che bianchi e minimal, in ogni caso fanno subito pensare alla bella stagione, ancora di più se si abbina questo stile a quello classico in modo da alleggerire quest’ultimo.

Tropical

Il nome dice già tutto: si può arredare casa anche in stile caraibico e tropicale, il risultato finale sarà sempre un appartamento esotico, vivace e immerso nei colori e nella natura. Fondamentali sono le tinte e le tonalità, ma anche e soprattutto le piante da scegliere per decorare ogni ambiente. I colori da prediligere sono quelli più “sgargianti”, a partire dal vedere nelle sue diverse nuance, insieme all’azzurro che richiama subito l’estate. Tra i materiali, invece, il legno, il bambù e il rattan sono le soluzioni più gettonate.

Marinaro

Con lo stile marinaro è possibile ricreare in casa la sensazione di un viaggio spensierato in una località di mare, come se l’estate non finisse mai. Il blu e il bianco sono i colori che dominano questa tendenza di arredo per quel che riguarda la bella stagione, con la combinazione di tonalità che rimanda subito a una bella spiaggia di cui approfittare in totale relax. Il legno è ancora una volta il grande protagonista di questo stile, da preferire a tutti gli altri materiali per la scelta dei mobili.

Coastal chic

I punti in comune con lo stile marinaro sembrano essere molti, ma il Coastal Chic ha delle caratteristiche proprie che lo rendono unico. I toni dei colori sono molto più neutri e vanno dal bianco al beige che ricorda la sabbia, fino all’azzurro del mare in tantissime declinazioni. Si tratta di uno stile di arredo molto più naturale e questo lo si intuisce anche dall’utilizzo del legno che viene sfruttato nel suo stato più grezzo, un altro evidente richiamo alla natura.