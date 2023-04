Come scegliere il lavabo giusto per ogni bagno

Quello che per anni era considerato un luogo di passaggio, recentemente ha assunto un ruolo centrale in casa: stiamo parlando del bagno. Diventata una stanza in cui il design non è più sacrificato a favore della funzionalità, ogni aspetto viene scelto con cura. Tra questi il lavabo non può passare in secondo piano perché è tra gli elementi principali che danno carattere a un ambiente.

Scegliere quello giusto quindi diventa fondamentale e per avere un bagno bello e di tendenza, prima di acquistare il lavabo dobbiamo prendere in considerazione alcune caratteristiche.

Non sottovalutare lo spazio a disposizione

Prima di pensare a qualsiasi tipologia o modello di lavabo, è fondamentale valutare lo spazio a disposizione nel bagno per evitare di appesantire lo spazio soprattutto se l’ambiente è piccolo. Se la camera non è di grandi dimensioni meglio scegliere i modelli monoblocco e piccoli. Nel caso in cui abbiamo molto spazio a disposizione possiamo pensare a soluzioni componibili.

I modelli di lavabo

Il lavabo nel corso del tempo è diventato un vero e proprio elemento d’arredo, per questo si sono diffusi differenti modelli, ma esistono principalmente due categorie: i lavabi a colonna o quelli a vasca. In generale un lavabo a colonna ha delle dimensioni standard per quanto riguarda la larghezza che vanno da 60 a 120 cm. L’altezza invece dipende dal modello, quella standard è di 85 cm, ma in alcuni casi esistono anche i modelli sospesi con altezza variabile. I lavabi da appoggio detti anche a vasca, invece, hanno una grandezza compresa tra i 60 e i 90 cm se singoli, mentre le doppie vasche vanno da 70 a 120 cm.

Per scegliere il lavabo che fa al caso nostro dobbiamo valutare tutti i vari modelli:

Lavabo sospeso : viene fissato alla parete e ha il vantaggio di occupare poco spazio e di facilitare la pulizia, inoltre è ideale per le persone a ridotta mobilità perché può essere montato in base alle esigenze. L’unica accortezza in questo caso è scegliere bene i tasselli per il fissaggio così da ancorarlo saldamente al muro

: viene fissato alla parete e ha il vantaggio di occupare poco spazio e di facilitare la pulizia, inoltre è ideale per le persone a ridotta mobilità perché può essere montato in base alle esigenze. L’unica accortezza in questo caso è scegliere bene i tasselli per il fissaggio così da ancorarlo saldamente al muro Lavabo a colonna : a differenza di quello sospeso ha una colonna sotto la quale si nascondono le tubature e il sifone, ma comunque deve essere fissato alla parete. Il limite è che riduce lo spazio all’interno del bagno

: a differenza di quello sospeso ha una colonna sotto la quale si nascondono le tubature e il sifone, ma comunque deve essere fissato alla parete. Il limite è che riduce lo spazio all’interno del bagno Lavabo monoblocco : adatto ai bagni spaziosi e moderni, è formato da un blocco che poggia a terra con all’interno la conca del lavabo

: adatto ai bagni spaziosi e moderni, è formato da un blocco che poggia a terra con all’interno la conca del lavabo Lavabo a vasca da incasso : solitamente viene incassato all’interno del top del mobile lavabo e la rubinetteria può essere inclusa o meno

: solitamente viene incassato all’interno del top del mobile lavabo e la rubinetteria può essere inclusa o meno Lavabo a vasca da appoggio: poggia su un mobile lavabo e ha solo bisogno dei fori per gli scarichi

I materiali per un lavabo bello e duraturo

I lavabi vengono utilizzati quotidianamente e anche più volte al giorno quindi è importante ricorrere a materiali di qualità come ad esempio:

Ceramica : facile da pulire è elegante e resistente allo stesso tempo per questo è uno dei materiali più scelti

: facile da pulire è elegante e resistente allo stesso tempo per questo è uno dei materiali più scelti Pietra : il materiale naturale dura nel corso degli anni e nello stesso tempo regala all’ambiente eleganza e raffinatezza

: il materiale naturale dura nel corso degli anni e nello stesso tempo regala all’ambiente eleganza e raffinatezza Quarzo : è duraturo e resistente

: è duraturo e resistente Gres : una delle alternative più versatili in grado di essere arricchita con differenti finiture

: una delle alternative più versatili in grado di essere arricchita con differenti finiture Resina : semplice da pulire è allo stesso tempo igienica e ideale per ogni tipo di forma e lavorazione

: semplice da pulire è allo stesso tempo igienica e ideale per ogni tipo di forma e lavorazione Vetro: pur essendo molto fragile è facile da pulire, può avere forme e colori differenti e assicura un design moderno

