275 anni e non sentirli: Villeroy & Boch ridisegna i suoi pezzi più iconici

Tradizione familiare e qualità: queste sono le caratteristiche di Villeroy & Boch, l’azienda nata nel 1748 a Mettlach in Germania, che si è contraddistinta per essere stata in grado di unire innovazione e tradizione: il mix perfetto per uno stile inconfondibile. Dopo 275 anni in cui la passione per la casa e il design sono stati messi al primo posto, è arrivato il momento di festeggiare un prestigioso anniversario riproponendo alcuni pezzi iconici con un restyling in cui l’eleganza è la parola d’ordine.

La Boule Paradiso

I piatti devono essere pratici, resistenti, ma soprattutto belli e quelli di Villeroy & Boch, hanno uno stile che conquista al primo sguardo. Tra i pezzi iconici c’è “Die Kugel” la boule ideata dalla designer Helen von Boch che dal 1971 è diventata tra i prodotti più amati! Nel corso dei decenni ci sono state differenti versioni, da quella semplice, a quella colorata fino a quella natalizia. Per l’anniversario non poteva mancare la sua rivisitazione. La Boule Paradiso ha abbandonato i colori vivaci per dirigersi verso tinte più tenui con un disegno Limited Edition. Il decoro è come un dipinto d’altri tempi con la sua disposizione fantasiosa di fiori raggruppati vicino a un volatile dalle sembianze esotiche.

La Birthday Cake Paradiso

I decori storici realizzati con calcografia e resi unici da elementi grafici moderni sui toni del blu e dell’arancione, non potevano non conquistare anche la Birthday Cake Paradiso. Con questo elemento d’arredo sarà festa ogni giorno perché riprende l’idea di una classica torta di compleanno, ma reinterpretata. Le stoviglie impilate l’una sopra all’altra creano la classica forma della torta: la candela arancione in cima, poi, la completa creando un vero e proprio elemento di design. La “torta” è composta da un piatto e due ciotole con grandezze differenti per accontentare ogni esigenza.

Le tazze dell’anniversario con i decori più iconici

Per l’anniversario anche le tazze si rifanno il look! Uno degli articoli più amati riprende i decori apprezzati e li reinterpreta in stile moderno. Oltre alla grafica paradiso ci sono altri disegni esclusivi come il classico Old Luxemburg, i decori floreali Mariefleur e Petit Fleur e l’esotico Avarua. Le tazze tutte senza manico sono perfette per ogni occasione da un caffè per iniziare con grinta la giornata a una pausa in ufficio tra un impegno e l’altro.