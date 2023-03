A Pasqua la tavola di Villeroy & Boch è un’esplosione di colori e allegria

La Pasqua è sempre più vicina e questa festività è il momento migliore per trascorrere del tempo in compagnia delle persone care. Qual è il luogo in cui condividere la voglia di stare insieme se non la tavola? I piatti e i dolci pasquali sono irresistibili, ma lo diventano ancora di più se serviti con una mise en place multicolore.

Le giornate si allungano, il sole splende e i fiori sono pronti a sbocciare e a colorare ogni ambiente: per riportate tutto questo in tavola la soluzione c’è ed è Villeroy & Boch che con la sua Annual Easter Edition ti regala nuovi oggetti da collezione pensati per tutti coloro che amano la Pasqua e non solo.

I coniglietti Anna e Max sono i protagonisti assoluti della collezione: dipinti felici, insieme, sotto un ombrello a forma di uovo. L’edizione limitata include un piatto, una ciotola, una tazza, un uovo e un portauovo in porcellana, contrassegnati da un timbro dorato sulla base che indica l’anno dell’edizione.

I pezzi in versione limitata sono disponibili solo nell’anno dell’edizione e sono confezionati in apposite scatole regalo, ideali da collezionare o, appunto, da regalare.

Una tavola pasquale all’insegna della Spring Fantasy

Abbandonato il letargo dell’inverno, la primavera è la stagione in cui hai voglia di rinascere. La tua fantasia è pronta a dare il meglio di sé, anche quando si tratta di tavola. La linea Spring Fantasy con i delicati e romantici dipinti renderà la tavola di Pasqua unica e irresistibile. Se la primavera è la stagione dei colori e delle tinte tenui, non puoi che completare la tavola con le stoviglie sulle tinte pastello della collezione It’s My Match.

Con la Spring Awakening la tua tavola sarà piena di buonumore

La Pasqua è il momento del buonumore e della spensieratezza: perché non portarla anche in tavola? La collezione Spring Awakening decorata con narcisi, tulipani e margherite, è caratterizzata da colori vivaci e permette di realizzare una mise en place allegra all’insegna del buonumore. Per rendere unica la tavola di Pasqua sarà possibile creare un mix and match con la collezione Crafted Bleuberry di Villeroy & Boch per omaggiare all’unisono, i colori della stagione più colorata.