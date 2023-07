Arredamento in stile marinaro: i consigli per una rilassante atmosfera estiva in casa

Di fronte al mare la felicità è un'idea semplice. Aveva ragione lo scrittore francese Jean-Claude Izzo e la sua frase assume ancora più significato quando si parla di arredamento. L’estate è entrata nel vivo ed è il periodo perfetto per sbizzarrirsi con la casa: i colori, i materiali e molti altri dettagli sono pronti a valorizzare qualsiasi stanza, prendendo spunto dalle tendenze in voga.

E durante la bella stagione uno dei trend di arredamento più gettonati non può che essere quello marinaro. Per l’appunto, il mare dà felicità grazie alle cose semplici e lo stesso vale per il nostro appartamento. Quando si pensa allo stile marinaro tra le quattro mura, i primi due colori che vengono in mente sono l’azzurro e il turchese, ma c’è anche molto altro. Riproporre in casa le stesse sensazioni rilassanti del mare e della spiaggia è possibile, basta puntare su alcuni elementi.

Le decorazioni danno un twist in più alla casa

Lo stile marinaro nel nostro appartamento significa soprattutto portare una ventata di freschezza e leggerezza in ogni ambiente. L’azzurro non può mancare ma non deve necessariamente essere presente in ogni parete: meglio alternarlo con delle righe bianche verticali, così da enfatizzare ancora di più gli spazi. Un bel divano bianco si sposa alla perfezione con questo “sfondo”, mentre per il tavolino si può puntare sui toni più scuri del blu. I dettagli fanno sempre la differenza e in questo caso arricchire gli elementi di arredo con fiori, conchiglie e altri richiami al mare è l’arma segreta per creare degli spazi in grado di trasmettere serenità.

Una camera da letto all’insegna del relax assoluto

Anche in camera da letto i colori sono fondamentali se si vuole riprodurre lo stile marinaro. L’azzurro è nuovamente un must have, ma anche l’acquamarina e le varie tonalità del bianco non possono certo mancare. Per i comodini è preferibile puntare proprio sul bianco che verrà di sicuro esaltato dalla luce delle lampade, così da replicare fedelmente l’effetto dorato della sabbia. Per chi è in cerca di altri dettagli, si può optare per le coperte color tortora oppure beige: la sensazione di essere in riva al mare sarà davvero emozionante.

Un bagno in perfetto stile marinaro

Nessun ambiente della casa deve essere trascurato quando si punta sullo stile marinaro per quel che riguarda l’arredamento. Ecco allora che per un bagno che dia l’impressione di una vista mozzafiato sul mare, le nuance dell’acqua e della sabbia sono la prima scelta. Le pareti a mosaico blu sono eleganti e delicate, senza dimenticare qualche quadretto sulla parete che raffiguri barche, conchiglie o paesaggi marittimi.

Una cameretta dei bambini che profuma d’estate

Decorare e arredare la stanza dei più piccoli in una casa in cui domina lo stile marinaro non è difficile, a patto che si scelgano i colori e i disegni giusti. Un’idea è quella di sfruttare il verde acquamarina per le pareti, con decorazioni a tema come pesci, cartoni animati ambientati in mare e altre raffigurazioni divertenti. L’obiettivo è quello di rendere il più vivace e spensierata possibile la camera.

La cucina: comoda e gradevole alla vista

Ultima, ma non meno importante è la cucina. Come sfruttare in questo ambiente lo stile marinaro? Il consiglio è quello di puntare su colori neutri, l’ideale è una stanza con un’ampia finestra che affacci sul terrazzo. In questo modo ci si potrà godere la brezza estiva per colazioni, pranzi e cene rilassanti come non mai. Tra gli elementi d’arredo imprescindibili ci sono il tavolino, semplice e dalle tonalità bianche, le sedie in ferro e dei cuscini morbidi che riescano a riprendere i colori del mare. Conchiglie, cestini e altra oggettistica a tema renderanno il risultato ancora più chic.