Nuovo aspirapolvere Animal 600 di Electrolux: i peli degli animali domestici non saranno più un problema

La primavera è dietro l’angolo: si avvicina il momento in cui cani e gatti compiono la muta, sfoltendo il manto che li ha aiutati ad affrontare l’inverno e preparandosi all’aumento delle temperature. Per chi vive in compagnia di amici a quattro zampe, quindi, le pulizie domestiche in questo periodo rischiano di rivelarsi molto faticose: liberarsi dai peli che si accumulano su divani, cuscini, mobili e tappeti diventa infatti tanto prioritario quanto stancante e complicato. A far fronte a questa difficoltà, semplificando la pulizia quotidiana delle case pet friendly, ci ha pensato ora Electrolux, con il nuovo aspirapolvere Animal 600.

Privo di sacco e di filo, il nuovo modello sviluppato dal brand svedese è dotato della speciale spazzola PetPro+, che consente di rimuovere in modo veloce e, soprattutto, efficace i peli da pavimenti e arredi nel massimo silenzio, a tutto vantaggio della tranquillità dei vicini: l’ultimo arrivato della gamma di aspirapolvere senza filo Electrolux 600, infatti, si contraddistingue per l’innovativo motore a bassa rumorosità in grado di offrire un'aspirazione due volte più silenziosa.

Ulteriori strumenti e caratteristiche fanno dell’efficiente aspirapolvere un alleato perfetto per risultati impeccabili: la spazzola PowerPro multi-surface, per esempio, scorre con facilità e precisione su ogni superficie e assicura un’accurata pulizia degli spazi senza bisogno di ricorrere a diversi accessori.

Connubio perfetto tra semplicità di utilizzo ed efficacia delle prestazioni, l’aspirapolvere Animal 600 riesce a rimanere in azione fino a 55 minuti con carica completa: una volta esaurita basterà riportarlo alla comoda e intuitiva base di ricarica Roll in Roll out con sistema di aggancio e sgancio automatico, senza necessità di dover esportare la batteria dall’elettrodomestico per alimentarla separatamente.

L’innovativo modello testimonia ancora una volta come Electrolux ponga al centro le esigenze dei consumatori per sviluppare soluzioni in grado di semplificare la loro quotidianità: in questo caso mettendo loro a disposizione un pratico strumento per accogliere la bella stagione in una casa rallegrata dalla presenza dei simpatici amici a quattro zampe senza rinunciare a un ordine e a una pulizia perfetti.