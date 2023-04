Aspirapolvere senza fili Electrolux 700: leggerezza e potenza in un solo apparecchio

Pulire casa velocemente e senza fatica è il sogno di tutti: avere un ambiente in ordine e nello stesso tempo riuscire a ritagliarci del tempo tutto per noi è possibile se abbiamo al nostro fianco l’elettrodomestico giusto. Non servono tanti apparecchi, ma un solo dispositivo in grado di unire efficienza, potenza e leggerezza. L’aspirapolvere senza fili Electrolux 700 è tutto questo. Da un lato, la forza dell’aspirazione e l’alta velocità del motore assicurano i risultati migliori nella categoria, dall’altro il design compatto ed ergonomico, che prevede una struttura ultraleggera da soli 2,2 kg, consente un utilizzo estremamente maneggevole dal pavimento al soffitto. Massima comodità e zero compromessi sono garantiti fino a 50 minuti, grazie alla lunga durata della batteria con una singola ricarica.

Design e tecnologia in un solo aspirapolvere

Quando scegliamo l’aspirapolvere spesso pensiamo solo all’aspetto tech, ma anche il design ha un ruolo importante. I modelli Electrolux dall’elegante Shell White al grintoso Blue Denim, passando per un contemporaneo Urban Grey, le diverse tonalità dei nuovi modelli (Ultimate, Animal e Hygienic, proposto in due versioni) incontrano ogni stile e gusto.

A un’estetica elegante e inconfondibile e all’assoluta praticità, data dalla possibilità di collocarli in una apposita base di parcheggio a parete, Electrolux ha come sempre affiancato una profonda attenzione alla sostenibilità: tutti gli aspirapolvere senza fili 700 sono realizzati con il 60% di plastica riciclata.

Un modello per ogni esigenza

Ognuno di noi ha le sue esigenze e ha un appartamento con caratteristiche specifiche, ma Electrolux mette a disposizione un modello per ogni necessità.

L’aspirapolvere hero della gamma Hygienic coniuga aspirazione e lavaggio. Si distingue infatti per la presenza della spazzola PowerPro Mop con due cuscinetti rotanti in grado di compiere 240 giri al minuto. Basta aggiungere poca acqua per avere pavimenti perfettamente puliti. Per una igienizzazione completa e profonda dell’intera stanza, il sistema di filtraggio a 5 strati cattura fino al 99,9% delle micro polveri della dimensione di 0,3-10µm. Di tale impianto è provvista anche la versione Hygienic caratterizzata invece dalla spazzola BedProPower TM+: ideale per una pulizia profonda di letti e divani, combina l’efficacia di spazzola e striscia gommosa per una rimozione ottimale delle particelle da materassi e fodere.

Arricchisce inoltre la nuova linea l’aspirapolvere progettati apposta per le abitazioni “pet friendly”: grazie alla spazzola PetPro+, Animal non lascia tracce di peli di animali domestici su pavimenti e arredi. Per il massimo della versatilità e della praticità, infine, il modello Ultimate, dotato della modalità automatica, regola la potenza dell'aspirazione a seconda del tipo di superficie: dal parquet ai tappeti, dalle mattonelle alla moquette.