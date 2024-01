Il super attico di Dubai venduto a una cifra record (ma ancora non esiste)

Dubai si conferma una della città più lussuose degli ultimi anni. A confermarlo sono un boom di costruzioni sontuose senza eguali e la decisione di molti miliardari di andare a vivere in questa località. Ultimo, ma non per importanza è il famosissimo campione di calcio Cristiano Ronaldo che sembra abbia appena acquistato una casa in un esclusivo quartiere residenziale ancora da realizzare.

La metropoli araba è un luogo in continuo divenire e molti palazzi sono in fase di costruzione, ma il suo fascino spinge molti acquirenti ad assicurarsi appartamenti tutti da costruire sborsando cifre da capogiro. È delle ultime settimane la notizia che nella città degli Emirati Arabi Uniti è stato appena venduto un appartamento di questo tipo per 136 milioni di dollari, uno dei prezzi più alti mai pagati per un attico a Dubai.

Il super attico che domina la città

L’attico che molto probabilmente verrà costruito entro il 2027 si troverà in cima alla torre Como Residences che per il momento è solo sulla carta e che avrà al suo interno 76 appartamenti e sarà alta 300 metri. L’edificio si troverà sull'esclusiva Palm Jumeirah, un arcipelago di isole artificiali dalla struttura particolare e noto per ville di design, hotel extra lusso e beach club con piscine a sfioro. Il palazzo non sarà da meno perché avrà abitazioni formate da due a sette camere da letto, una spiaggia privata, una piscina olimpionica e ascensori privati che porteranno direttamente agli appartamenti.

L’arcipelago a forma di palma è uno dei più apprezzati della zona, costruito circa 20 anni fa, si estende su un’area di 560 ettari. La struttura più importante è la Palm Tower, un hotel di 52 piani, alto 232 metri in cui ci sono anche appartamenti privati. Una volta arrivati in cima è possibile ammirare tutta Dubai da una piattaforma che offre una vista a 360 gradi.

Un appartamento extra lusso

L’attesa di tre anni per la realizzazione dell’attico, di sicuro non lascerà deluso il proprietario. La casa si sviluppa su circa 2000 metri quadrati e avrà al suo interno cinque camere da letto.

La vera attrazione però, sarà la sky pool che permetterà di godere di un panorama mozzafiato di Dubai, in particolare su alcuni edifici come il Burj Al Arab uno degli alberghi più lussuosi della zona, sul Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo e sulla Marina di Dubai.

Un’abitazione da record

L’appartamento anche se ancora non è stato ultimato può essere già considerato un’abitazione da record. Il costo di 136 milioni di dollari è il più alto in assoluto, preceduto dalla vendita qualche mese fa di una casa all’ultimo piano del Marsa Al Arab Hotel, ceduta per circa 114 milioni di dollari. Se l'attico di Como Residences è il più costoso di Dubai, in realtà ha il terzo valore immobiliare più alto al mondo, preceduto solo dal Penthouse D di One Hyde Park a Londra (valutato a 237 milioni di dollari), e l'Odeon Tower Penthouse a Monaco (440 milioni di dollari).