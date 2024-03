Queen: Roger Taylor vende la sua bellissima casa di Hollywood in stile spagnolo

Dopo la casa di Freddie Mercury, un altro componente dei Queen ha deciso di mettere sul mercato una delle sue proprietà immobiliari. Stiamo parlando di Roger Taylor che ha deciso di vendere la sua dimora a Hollywood.

Prima di compiere questo passo, il musicista aveva già deciso di far fruttare la proprietà che si trova su King's Road, vicino alla Queen's Way, due strade che si affacciano sulla più famosa Sunset Strip. Se per quanto riguarda la locazione il rocker aveva deciso di chiedere circa 20.000 dollari al mese, per quanto riguarda la vendita la cifra è pari a 6,19 milioni di dollari.

Una casa immersa nel verde

La casa costruita nel 1930 in stile spagnolo, è stata acquistata da Roger Taylor negli anni Ottanta e di sicuro l’artista sarà stato colpito dal grande giardino che la circonda, visto che è pieno di alberi, viti e piante che assicurano il massimo della privacy.

La proprietà è nascosta da un cancello e da un lungo vialetto costeggiato da siepi alte. Una volta attraversato l’ingresso, ci si trova davanti a una villa elegante con il tetto in terracotta e la facciata in stucco bianco. A questo si aggiunge un cortile che richiama proprio lo stile spagnolo che caratterizza tutta la dimora, infatti è possibile scorgere dettagli in ferro battuto e una piscina a forma di laguna. A completare l’esterno ci pensa un garage adatto ad ospitare due auto.

Una casa dal fascino stoico e moderno

All’interno della villa lo stile antico si mixa alla perfezione con quello moderno, perché accanto ai pavimenti in legno e cotto o alle travi a vista, ci sono stanze rinnovate e moderne. Il risultato è una casa confortevole con un design unico. Le quattro camere da letto e i cinque bagni si sviluppano su una superficie di circa 400 metri quadrati.

Una volta entrati si viene accolti da una porta in legno intagliata a mano che conduce a un grande ingresso con pavimento in cotto e una scala curva che colpisce subito per il suo rivestimento in mosaico. Il soggiorno è caratterizzato da un soffitto a volta e un camino rivestito con marmo nero. La stanza grazie alle porte a finestra francesi porta direttamente a una terrazza adibita a zona pranzo. Nella villa è presente poi un’alta zona living, ma qui l’attenzione si focalizza sul camino con un rivestimento in pietra del tutto particolare.

Un design ricco e di carattere che contrasta con la cucina dalle linee essenziali, completamente bianca e dotata di un’isola.

Il piano superiore è riservato alle camere da letto con cabina armadio, un ufficio e una suite per gli ospiti che assicura il massimo della privacy perché dotata di un ingresso indipendente e di un angolo cottura. A completare il secondo piano ci sono bagni con doppio lavabo, una vasca da bagno autoportante e ampia doccia a vapore. Infine, è presente una piccola spa che riprende lo stile di quella posta sulla collinetta che circonda la casa.