Casa Bepi, a Burano c’è una casa colorata che sembra una cartolina

Burano è una delle più belle isole che circonda Venezia e che è avvolta da un’atmosfera incantata. Il merito è delle sue case che a differenza di quanto avviene normalmente, sono caratterizzate da colori sgargianti. Blu, viola, rosso, rosa, arancione, sono solo alcune delle tonalità che potete ammirare sulle facciate dei singoli palazzi. Qui le differenti nuance rappresentano un tratto distintivo e gli abitanti ogni anno ridipingono le facciate per far sì che il colore rimanga vivo e sia espressione della loro personalità. Mentre in origine era il Comune a fare questa scelta, adesso c’è maggiore libertà e si possono selezionare le sfumature preferite.

Anche se le case colorate non mancano a Burano, ce n’è una che spicca sulle altre, quella di Bepi Suà, il cui vero nome è Giuseppe Toselli, un artista autodidatta che ha trascorso la maggior parte della sua vita a dipingere la facciata dell’abitazione rendendola unica nel suo genere.

Chi era Giuseppe Toselli

Giuseppe Toselli conosciuto anche come Bepi delle Caramelle, è stato un artista autodidatta appassionato di pittura e di cinema. Quest’ultima passione era legata al proprio lavoro. Per anni fu infatti impiegato come manutentore all’interno del Cinema Favin, ma quando quest’ultimo chiuse non si diede per vinto. Bepi iniziò a vendere le caramelle nella Piazza Galuppi di Burano, da qui appunto il soprannome Bepi delle Caramelle.

La passione per il grande schermo però, lo accompagnò per tutta la vita, infatti in estate (soprattutto nel corso degli anni Ottanta) era solito organizzare un cinema all’aperto per i bambini con la proiezione di cartoni animati, il tutto appendendo semplicemente un lenzuolo.

La casa Bepi protagonista delle cartoline

La casa di Bepi delle Caramelle si trova dietro la piazza di Burano, più precisamente in via al Gottolo, che può essere raggiunta attraversando una caletta stretta che poi si apre su un piccolo campiello (una piazzetta). Una volta arrivati è possibile ammirare la facciata incredibile della casa di Bepi Suà.

La sua abitazione è caratterizzata non solo dai colori accesi tipici di Burano, ma anche da forme geometriche come cerchi, quadrati, rombi, triangoli che si sovrappongono e si intrecciano, dando vita a una vera e propria opera d’arte. Questa peculiarità ha permesso alla casa di Bepi di diventare la protagonista di molte foto e cartoline che l’hanno resa famosa non solo a Burano, ma anche in tutto il mondo.

La particolarità dell’edificio di non sono soltanto il colore e i disegni, ma il fatto che fino a quando Bepi è stato in vita era un’opera in continua evoluzione. L’artista era solito posizionarsi all’esterno e dipingere ogni giorno qualcosa di diverso, come un cerchio, una nuova forma che si sovrapponeva o andava a cancellare quella che era presente in precedenza. La facciata attualmente rispecchia come era nel 1985, e recentemente è stata restaurata conservando intatti i disegni del suo proprietario, la testimonianza preziosa del lavoro e delle abilità di Bepi Suà.