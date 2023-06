Biennale di Venezia: la casa sostenibile e all’avanguardia di Norman Foster

La casa è da sempre luogo di rifugio e per gli architetti fonte di ispirazione. Reinventata e punto di riferimento per il design, negli ultimi anni l’abitazione è rimasta il punto di riferimento per la comunità, ma adesso ha un obiettivo in più: essere sostenibile, facile da realizzare e ricollocabile per far fronte alle crisi climatiche e politiche.

Questo è il principio ispiratore della Norman Foster Foundation che ha realizzato in collaborazione con Holcim una casa prototipo ecologica e sostenibile in mostra alla Biennale di Venezia nei Giardini della Marinaressa.

Tutti hanno diritto a una casa

Negli ultimi tempi il tema del cambiamento climatico e delle conseguenze ambientali è diventato sempre più al centro delle discussioni, che hanno coinvolto numerosi architetti. Ormai si ha la consapevolezza di dover cambiare il corso degli eventi e soprattutto di creare edifici sostenibili con nuovi materiali che abbiano un impatto nullo o minimo sul nostro pianeta.

Da qui è nata l’idea e il progetto che prende il nome di Essential Homes, iniziato circa due anni fa: Norman Foster e il suo team sono partiti dal principio di voler realizzare un edificio sostenibile perché tutti hanno diritto a una casa. In particolare modo è una soluzione pensata per le comunità di sfollati che sono costrette a vivere in quelli che teoricamente sono alloggi temporanei e che in realtà diventano le loro case per diversi anni, con tutti i limiti di un’abitazione di transito. Da qui l’idea di realizzare una casa essenziale, ma con il necessario per essere definita tale.

Il progetto ancora in fase di studio, non ha lo scopo di risolvere tutti i problemi, semplicemente vuole mettere al centro dell’attenzione una situazione importante che riguarda milioni di persone.

Materiali sostenibili e riciclabili

Ciò che contraddistingue la Essential Homes è un’impatto di CO2 inferiore al 70% rispetto alle abitazioni tradizionali grazie all’esterno realizzato con rotoli di fogli di cemento a basso contenuto appunto di carbonio. Inoltre proprio questi rotoli hanno il vantaggio di diventare resistenti (come il cemento) una volta entrati in contatto con l’acqua.

L’abitazione di 36 metri quadrati utilizza il 95% di materiale in meno rispetto alle abitazioni standard inoltre è isolata termicamente e acusticamente con una schiuma minerale nel tetto e con pannelli nel pavimento per assicurare l’efficienza energetica. A questo va aggiunto che l’abitazione non poggia su fondazioni, ma su piattaforme realizzate con materiali riciclati.

L’obiettivo è quello di sfruttare dei pannelli prefabbricati realizzati con cemento poroso a basse emissioni di carbonio che ha il vantaggio di assorbire la luce solare e di restituirla di sera. Un aspetto centrale perché rappresenta un altro elemento volto al risparmio energetico.

Le case hanno una durata di circa 20 anni, ma anche questo aspetto non è lasciato al caso. Gli architetti hanno concepito abitazioni che puntano tutto sulla circolarità e proprio per questo, una volta terminato il suo ciclo di vita, ogni componente dell’abitazione potrà essere riciclata e riutilizzata.

Costi e tempi di costruzione

Il team della Norman Foster Foundation ha impiegato diversi giorni per costruire il prototipo della casa presentata alla Biennale di Venezia. Gli esperti però hanno l’intento di arrivare a realizzare abitazioni in grado di ospitare circa 3 persone nel giro di 3-4 giorni con costi che arrivano fino a 20.000 euro.

Di certo la spesa è maggiore rispetto agli alloggi temporanei che vengono utilizzati attualmente. Bisogna però tenere conto che l’abitazione ha una durata non indifferente e che che si potrà vivere in una casa completamente “green”.