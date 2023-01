Blue Monday, come superarlo al meglio con i dispositivi Beurer

Dopo la fine delle feste c’è sempre un senso di tristezza, ma c’è una giornata in particolare in cui ci si sete particolarmente giù ed è il Blue Monday! Per affrontare il "lunedì triste" e migliorare il tuo umore puoi dedicarti a te stesso. Per farlo puoi ricorrere ai prodotti Beurer un modo per concerti una piccola coccola e un momento di relax.

L’azienda tedesca leader nella realizzazione di apparecchi tecnologici per la salute e il benessere delle persone, propone diverse soluzioni per affrontare questa particolare giornata.

Sauna per il viso e spazzola facciale

La soluzione migliore per combattere il Blue Monday è senza dubbio ritagliarsi del tempo per sè e con la sauna per il viso FS 60 e la spazzola facciale FC 45 di Beurer potrai realizzare una pulizia approfondita del viso e avere un pelle splendida pronta da sfoggiare per brillare nella giornata più triste dell’anno.

La sauna sfruttando i benefici del vapore ti regala 3 risultati in uno: la pulizia viso, all’aromaterapia e all’inalazione.

Con la funzione sauna potrai preparare la pelle del viso perché il vapore ti permette di purificare l’epidermide, migliorare la circolazione cutanea e dilatare i pori. In poco tempo potrai rimuovere le impurità e idratare la cute con i tuoi trattamenti preferiti.

L’aromaterapia, invece sfrutta le erbe medicinali, gli oli e le altre essenze, che unite al vapore riescono a regalarti un vero e proprio trattamento aromatico

Infine la funzione di inalazione ti permette di affrontare al meglio i piccoli malanni stagionale e respirare meglio.

Per avere una cute dall’effetto wow, poi, non puoi fare a meno della spazzola facciale FC45 che deterge la pelle del viso 4 volte più a fondo e regala un incarnato luminoso e una sensazione maggiore di morbidezza.

Facile da utilizzare grazie ai due livelli di rotazione e ai due livelli di velocità, la spazzola può essere utilizzata anche sotto la doccia.

Massaggio cervicale

Per affrontare il giorno più triste dell’anno un bel massaggio è quello che ci vuole e con il dispositivo MG 153 di Beurer, ti sembrerà di stare in un centro benessere.

Il testone massaggiante in 4D rotea in senso orario e antiorario, simulando l’azione di un vero e proprio massaggio, pronto a sciogliere la muscolatura e a donare il giusto relax alla zona cervicale o lombare. Attraverso due livelli di intensità, regolabili tramite le due maniglie, è possibile scegliere quello preferito, aggiungendo anche il beneficio dell’opzione di riscaldamento. Infine, lo spegnimento avviene automaticamente, in modo da evitare qualsiasi spreco di energia.

Termocoperta Cosy Ocean

A gennaio le temperature sono basse e l’inverno è ormai entrato nel vivo, quindi per combattere il Blue Monday non resta che rilassarti sul divano con la termocoperta HD 75 Cosy che rilascia un calore avvolgente a cui è difficile rinunciare. Realizzata in micropile traspirante, certificata Oeko-Tex 100, non irrita la pelle, non rilascia pelucchi, risulta incredibilmente morbida ed è disponibile nei colori Nordic, White e Taupe, Dark Grey e Ocean.

Il riscaldamento della coperta può essere regolato tramite un comodo interruttore rimovibile che può essere programmato su 6 livelli di temperatura. Infine, la coperta si spegne automaticamente dopo 3 ore ed è lavabile in lavatrice a 30°.

Lampada a luce naturale

Per combattere la tristezza e illuminare le ore buie della giornata, la luce è il toccasana di cui hai bisogno. La lampada a luce naturale TL 50 di Beurer dal design compatto può essere utilizzata in casa o sulla scrivania dell’ufficio o puoi portarla anche con te in viaggio.

Questo apparecchio incoraggia il corpo a ridurre la produzione di melatonina, l’ormone che regola il sonno e, allo stesso tempo, aumenta la produzione di serotonina, che prepara il corpo alla veglia.

Dotata di tecnologia LED a risparmio energetico, grazie ai suoi 10.000 lux, consente un’illuminazione brillante e uniforme senza sfarfallio e raggi UV, regolabile tramite l’apposito tasto.

TL 50 è totalmente versatile, può essere utilizzata sia orizzontalmente sia verticalmente grazie al suo angolo di inclinazione regolabile.