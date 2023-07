Bob Dylan ha messo in vendita la sua tenuta delle Highlands scozzesi: ecco gli interni mozzafiato

La passione di Bob Dylan per la Scozia è ormai nota, non solo per i testi delle canzoni, ha infatti dedicato un brano proprio alle Highland, ma anche per le sue proprietà.

Il cantautore, nel 2006 ha acquistato insieme a suo fratello la villa Aultmore House, nei pressi dei monti Cairngorms. La tenuta che ha sempre affascinato l’autore di “Blowin in the wind”, ora è stata messa in vendita a circa 3 milioni di sterline.

Il motivo della decisione non è di certo legato al posto o a una minore passione dell’artista 82enne nei confronti della Scozia, semplicemente la ragione è pratica. Mentre negli anni scorsi lui e il fratello trascorrevano diverse settimane l’anno nella tenuta, negli ultimi tempi non viene utilizzata più e da qui la necessità di metterla in vendita.

Una villa di oltre 100 anni

Il motivo per cui Bob Dylan più di 15 anni fa ha deciso di acquistare la tenuta per circa 2,26 milioni di sterline è la sua posizione immersa nel verde perfetta per garantire la giusta privacy.

Oltre a questo aspetto, di sicuro il cantante vincitore del premio Nobel sarà rimasto affascinato dallo stile edoardiano dell’abitazione costruita tra il 1911 e il 1914 su commissione di Archibald Merrilees. Il figlio del commerciante scozzese che co-fondò il primo grande magazzino in Russia alla metà del 1800 utilizzava la tenuta come casa per le vacanze.

La proprietà di più di 10 ettari è stata ceduta nel 1922 quando a causa della rivoluzione russa la famiglia perse tutto. Per molto tempo quindi è stata utilizzata come una residenza di caccia, mente durante la seconda guerra mondiale come ospedale per la convalescenza dei feriti. Si narra anche che uno dei proprietari fosse una spia nata in Nuova Zelanda e sopravvissuta alla prigionia a Colditz.

Prima di essere acquistata da Bob Dylan, è stata soprattutto un B&B di lusso e una location per matrimoni. La bellezza dell’edificio, ha reso la villa protagonista del dramma televisivo britannico Monarch of the Glen.

Anche quando è diventata di proprietà di Bob Dylan, i tre cottage presenti sugli oltre 10 ettari di terreno, sono stati affittati per circa 900 sterline a settimana.

Una villa dalla vista mozzafiato

Come abbiamo detto, il cantante statunitense è rimasto colpito dal paesaggio mozzafiato che circonda la tenuta. Questa si trova a poco più di 20 chilometri da Aviemore, tra le foreste a nord-est di Nethy Bridge, circondata dalle montagne Cairngorm.

Per arrivare alla proprietà bisogna percorrere un lungo vialetto e una volta giunti si può ammirare una villa di tre piani. La casa conserva all’interno molte caratteristiche del periodo in cui è stata costruita come i caminetti in marmo, soffitti alti, archi e pavimenti di legno, dettagli che si possono apprezzare fin dall’ingresso maestoso che conduce al resto degli ambienti.

In tutto ci sono 16 stanze che comprendono camere da letto, salotto, sala biliardo, cucine e un’ala dedicata interamente agli ospiti. A queste si aggiungono anche uffici, una sala dedicata alla musica, un’officina, una vecchia carbonaia e una serie di magazzini nel seminterrato.

Oltre a conservare elementi originali, quello che rende uniche le stanze principali è la possibilità di potersi trovare di fronte la meravigliosa vista sui monti Cairngorms.

All’esterno i visitatori possono imbattersi in tre cottage con quattro camere da letto ognuna, un frutteto, un giardino recintato, una fontana e persino un campo da croquet.