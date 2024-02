L’incredibile “casa-bottiglia” è in vendita: ecco dove si trova e quanto costa

L’inquinamento è un problema che negli ultimi anni è diventato sempre più presente perché ha un impatto importante sull’ambiente e sulla nostra vita. In alcuni casi un gesto semplice come fare la raccolta differenziata o raccogliere i rifiuti dal ciglio della strada porta a qualcosa di straordinario non solo per l’ambiente stesso, ma anche per le persone.

Questo è il caso di Theodore e Meletis Bryson due coniugi dell’Arizona, per la precisione di Tucson, che in quanto a riciclo creativo non hanno concorrenti. Sensibilizzati sul tema dell’inquinamento hanno deciso di raccogliere bottiglie ai bordi delle strade, nelle discariche per poter costruire un posto auto coperto proprio vicino alla loro casa mobile. La voglia di dare una nuova vita ai materiali, poi, li ha portati ad ampliare il progetto e a costruire una fattoria, la Bottle House, che ora è stata messa in vendita per 432.500 dollari dopo che per anni è stata sfruttata come bed&breakfast.

Una casa che si integra con il paesaggio

L’abitazione dei coniugi Bryson si trova poco fuori Tucson, immersa in un paesaggio desertico dove la vegetazione prende il sopravvento. Un contesto che non può essere rovinato così sono le case ad adeguarsi alla natura. Proprio questo ha spinto i coniugi a realizzare una proprietà in grado di integrarsi con il paesaggio fatta di bottiglie di vetro, rocce, malta e pietre incastonate che diffonde un bagliore colorato tutt’intorno. L’aspetto più affascinate dell’edificio è che è attraversato da mille sfumature e riflessi che cambiano con il mutare della giornata e dei raggi del sole: uno spettacolo naturale che lascia senza parole.

Se i giochi di luce sono senza dubbio il punto di forza dell’edificio, bisogna considerare anche che i proprietari al momento della costruzione hanno scelto con cura le bottiglie da utilizzare. Queste infatti sono state selezionate anche in base al grado di isolamento termico, un aspetto non secondario visto che l’abitazione si trova in pieno deserto e avere mura che proteggano dal caldo è un vantaggio non indifferente.

Un edificio dal design unico

La villetta è molto grande (circa 250 metri quadrati) e si sviluppa su un solo piano. Anche se le bottiglie sono l’elemento centrale le stanze sono caratterizzate da particolari semplici come le travi di legno, i pavimenti in cemento o lastre di pietra.

La casa è composta da tre camere da letto con altrettanti bagni, quello nella camera principale ha sia la vasca che la doccia. A completare gli arredi rustici delle stanze ci sono i camini e due stufe a legna. All’interno dell’abitazione è possibile rilassarsi nella grande sala da pranzo o dedicarsi al lavoro nell’ufficio Poi gli appassionati di cucina possono sbizzarrirsi all’interno della cucina abitabile dotata di tutto.

La proprietà si estende su un vasto terreno che ospita accanto alla struttura principale una guest house. C’è poi un ampio giardino con sala giochi in cui troneggia un tavolo da biliardo che è anche un’opera d’arte, senza dimenticare una serie di portici circondati da piante grasse da cui poter ammirare il paesaggio mozzafiato.