Dubai nuova capitale immobiliare: le maison che stanno costruendo residenze extra lusso

Che Dubai a livello immobiliare sia la città verso cui tutti gli architetti guardano per avere ispirazione o per ambire a realizzare un loro progetto è ormai certo. È un posto però che non attira solo questi professionisti o nomi importanti dello sport come Ronaldo, ma anche i brand della moda.

Molte maison hanno deciso di buttarsi nel mercato immobiliare firmando con il loro nome palazzi o hotel che hanno come filo conduttore quello di essere strutture extra lusso.

Dubai è un mercato relativamente giovane, ha aperto le porte agli investitori internazionali solo nel 2002 e nel corso degli anni ha subito una metamorfosi importante. Si è diffuso sempre di più il fenomeno delle vendite “fuori progetto” che spingono gli acquirenti a comprare case a cifre astronomiche basandosi solo su un progetto o rendering. Questo rende il mercato molto più rischioso perché ci potrebbero essere una serie di intoppi e ritardi, ma nel momento in cui viene coinvolto un brand di spicco si offre una rassicurazione concreta e si spingono gli acquirenti ad investire. Dubai inoltre non vuole perdere il primato di essere al secondo posto per quanto riguarda le costruzioni di lusso, preceduta solo dal sud della Florida. Vediamo i brand che hanno deciso di entrare in questo nuovo settore.

Bulgari

Bulgari è uno dei marchi più desiderati e anche l’Hotel “Faro” non poteva essere da meno. Il concetto che sta alla base di questa costruzione è quello di trasmettere un senso di casa ma dotata di tutti i servizi e i comfort. L’edificio è composto da 27 piani in cui si trovano 31 appartamenti con all’interno dalle quattro alle cinque camere da letto. Il Faro poi, è sovrastato da una “Sky Villa” su tre livelli. L’edificio oltre alla classica palestra e spa offre persino ristoranti stellati e bar di livello mondiale assicurando sempre il massimo della privacy.

Armani

La collaborazione tra Armani e Arada darà vita, sull’isola di Palm Jumeirah, all’Armani Beach Residences formato da due torri che verrà completato alla fine del 2026. Gli appartamenti avranno due camere da letto a partire da 5,9 milioni di dollari. Chi deciderà di acquistare gli attici, potrà approfittare anche di un viaggio a Milano, un soggiorno all'Armani Hotel e un incontro con Giorgio Armani e l’intero team progettuale per discutere le preferenze sugli arredi.

Karl Lagerfeld

Il brand iconico Karl Lagerfeld e Taraf, società immobiliare degli Emirati Arabi hanno deciso di realizzare un edificio a Dubai. Questo sarà il terzo progetto dopo quello a Marbella e in Malesia, in cui si potrà ammirare in pieno lo stile eclettico e unico della maison.

Roberto Cavalli

Un altro nome italiano ha voluto investire negli Emirati Arabi: Roberto Cavalli in collaborazione con DAMAC Properties costruirà un grattacielo di 70 piani con all’interno 485 unità. L’edificio situato nel quartiere Marina di Dubai si trova davanti alla spiaggia, quindi la vista sarà mozzafiato sulla Palm Jumeirah Island. I lavori iniziati nel 2022, sono destinati a durare altri due anni.

Il grattacielo sarà diviso in tre sezioni. Ai primi piani ci saranno appartamenti della categoria luxury, nella sezione centrale gli appartamenti rientrano nella upper luxury, mentre gli ultimi piani avranno finiture, servizi e arredi super luxury (all’interno avranno infatti una piscina privata). Gli appartamenti vanno dalle due alla cinque camere e saranno dotati, a prescindere dalla categoria di due balconi e di soffitti alti. Le sezioni luxury e upper luxury potranno usufruire della sky pool con punti ristoro e dello sky garden con sabbia artificiale. Quelli super luxury avranno un’infinity pool, una cigar lounge e un padiglione privato dove organizzare cene.

Gianfranco Ferrè

Il Gianfranco Ferré Residences è la prima struttura firmata dallo storico brand. Situato a Ras Al-Khaimah racchiude al suo interno tutto il pensiero e lo stile di Ferrè. Posizionato in un punto strategico, ha una vista mozzafiato sulla costa del Golfo Arabico e gli arredi sono firmati Gianfranco Ferrè Home. Divani, sedute, sistemi di illuminazioni e tavoli si contraddistinguono per un’eleganza unica e sofisticata.