Charlize Theron ha messo in vendita il suo bungalow a Los Angeles

Los Angeles è la città degli angeli e degli attori hollywoodiani. Non c’è star che non sogni di abitare in un luogo dal fascino incredibile merito del paesaggio favoloso che va dalle spiagge che affacciano sull’oceano a colline rigogliose, fino ad arrivare alle zone desertiche.

Questo e la vivacità che si respira in ogni angolo spinge attori affermati o chi aspira a diventare tale a trasferirsi in questa località. Tra i personaggi famosi c’è anche Charlize Theron, l’attrice premio Oscar ha vissuto per anni in un bungalow in stile spagnolo. Messo in vendita nel 2022, ora la proprietà è tornata sul mercato ed è stata valutata 2,4 milioni di dollari.

La villa in stile spagnolo in un esclusivo quartiere

La casa in cui Charlize Theron ha vissuto per più di vent’anni si trova nell’esclusivo quartiere di Beverly Grove. La villa in stile iberico è stata acquistata dall’attrice per poco più di 519.000 dollari, grazie a un fondo che prende il nome da sua madre. Nel dicembre 2022, ha poi deciso di metterlo in vendita per 2,025 milioni di dollari a un addetto ai lavori. Secondo rumors, l’attuale proprietario è un personaggio di spicco nel campo dell’intrattenimento che lavora con figure del calibro di Ellen Degeneres e Clint Eastwood. La casa arrivata sul mercato circa un mese fa grazie al nuovo inquilino è stata arricchita da un sistema di illuminazione e di riscaldamento.

Una villa storica circondata dal verde

Costruita nel 1925, questa abitazione riesce a integrarsi perfettamente con il paesaggio che la circonda, il merito è dello stile mediterraneo che si esprime in pieno nella facciata con stucco bianco e nelle tegole in argilla rossa.

In una città come Los Angele la privacy è tutto, per questo prima di entrare nel grande giardino ci sono un vialetto e alte siepi che si sviluppano lungo tutto il perimetro per creare un ambiente al riparo da occhi indiscreti. Rimanendo proprio nel giardino, questo ha ampio patio con pavimento in pietra in cui potersi rilassare tra un impegno e l’altro. Come quasi tutte le dimore di Los Angeles anche quella in cui ha vissuto per anni Charlize Theron, ha una piscina circondata da palme, un elemento decorativo che ha la duplice funzione di garantire ulteriormente la riservatezza.

Prima di entrare in casa, ci si imbatte in un garage concepito per ospitare due auto e un edificio attualmente adibito a home theater, ma che potrebbe trasformarsi in una palestra o in un ufficio.

Gli arredi essenziali contraddistinguono il bungalow

Il bungalow in cui ha trascorso parte della sua vita Charlize Theron ha arredi molto semplici che si sposano perfettamente con lo stile della villa. Il soggiorno, infatti ha il pavimento in parquet, in cui la luce naturale la fa da padrona, grazie alle ampie finestre. Per creare un’atmosfera più accogliente, poi, la stanza ha un camino.

La luce è l’elemento dominante della villa, infatti il passaggio da una stanza e l’altra è reso possibile da porte ad arco, che creano un continuità tra le stanze. La sala da pranzo ad esempio è collegata non solo al soggiorno, ma anche alla cucina, completa di tutto. Accanto agli elettrodomestici è possibile trovare infatti un bancone in marmo con piastrelle e mobili bianchi che rendono l’ambiente molto luminoso.

Per quanto riguarda la zona notte il bungalow include due camere da letto. Quella principale è dotata di una porta finestra che conduce direttamente al giardino e alla piscina: la stanza, infine ha un bagno privato sui toni del blu, con piastrelle esagonali su questa stessa tonalità. La seconda camera da letto, invece, affaccia semplicemente sul giardino, ma è completata da un bagno con vasca.