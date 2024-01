Il bunker convertito in casa lussuosa: ecco dove si trova e quanto costa

Qualsiasi edificio merita una seconda possibilità, anche quelli che sono associati a periodi storici non proprio “indimenticabili”. Ne è una chiara testimonianza un bunker americano che risale al periodo della Guerra Fredda e che è diventato una delle occasioni più ghiotte per quel che riguarda il mercato immobiliare a stelle e strisce. È una residenza unica nel suo genere, come si può facilmente immaginare, di conseguenza anche il prezzo per diventarne proprietari non è proprio per tutte le tasche: ben 1,24 milioni di dollari. La storia del bunker trasformato in una delle abitazioni più lussuose del pianeta è a dir poco affascinante.

La Storia del bunker

L’ex fortificazione è stata costruita nel lontano 1959, dunque in un anno in cui i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica erano tesi come non mai. Si trova nella città di Sprague, per la precisione nello Stato di Washington (non lontano da Seattle e Portland per intenderci). La funzione originaria del bunker è durata almeno fino al 1990, a ridosso del crollo del muro di Berlino, con la dismissione e poi la conversione in proprietà immobiliare vera e propria.

Il design discreto del bunker

Fin dall’inizio si è puntato su tre camere da letto e tre bagni, con i lavori di ristrutturazione che sono terminati nel 2000. All’esterno questa residenza appare come un bunker autentico, visto che si nota immediatamente il metallo dominante e il design discreto e in parte sommerso. L’ingresso non può essere convenzionale come una qualsiasi casa. In effetti si entra direttamente dal garage che è annesso a un laboratorio di falegnameria. All’interno del box trovano spazio una cucina di piccole dimensioni, una camera da letto e il primo bagno. C’è però molto altro all’interno di questa casa super lussuosa.

Basta scendere una piccola scaletta e ci si trova di fronte a un ascensore di grandezza notevole che consente di raggiungere il piano inferiore. L’impressione è quella di far parte di uno dei tanti film della saga di James Bond. In questo livello del bunker si trovano un’altra cucina, molto più grande di quella già citata, la zona pranzo, un ventilatore a soffitto, con tutti i comfort per il più assoluto relax.

In effetti, è possibile approfittare di tre diversi divani, una tv di ultima generazione, un tavolo da biliardo, una sala giochi e un bersaglio per le freccette. L’ambiente viene poi illuminato a dovere da lampade dal design sofisticato, in assenza della luce naturale. Questo piano inoltre ospita un’altra camera da letto che garantisce maggiore privacy.

Non è il primo bunker che riscuote così tanta popolarità in territorio americano. Da qualche tempo a questa parte sembra scoppiata una vera e propria passione nei confronti di strutture del genere che vengono convertite in qualcosa di più utile, non solo abitazioni, come a voler mettere definitivamente alle spalle il loro passato.

La cifra richiesta per la dimora di Sprague è senza dubbio importante, però nel mercato immobiliare statunitense non mancano gli acquirenti disposti ad assicurarsi simili rarità, dunque non ci si dovrà sorprendere troppo se il neo-proprietario sarà reso pubblico nel giro di poco tempo.