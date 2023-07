Voglia di cambiare arredamento? I consigli per non spendere nulla (o quasi)

Diciamoci la verità, avere casa sempre uguale, con lo stesso arredamento può diventare noioso. Quante volte avete desiderato cambiare il design dell’appartamento, ma l’idea dei costi vi ha frenato? Beh potete stare tranquilli, per rinnovare casa non dovete spendere nulla (o quasi).

Per dimenticarvi di budget impegnativi e spese extra dovete mettere in pratica piccoli trucchetti e la vostra casa avrà tutto un altro aspetto.

Il decluttering può diventare fonte di ispirazione e di guadagno

Se osservate bene il vostro appartamento vi accorgerete che ci sono molti oggetti superflui che non avete mai utilizzato. Bene, è arrivato il momento di intervenire con il decluttering ed eliminare tutto quello di cui non avete bisogno.

Prima di tutto concentratevi su quelle zone della casa che avete voglia di cambiare o che non rispecchiano più il vostro stile. A questo punto mettete da parte tutti quegli oggetti che non vi piacciono più, ma che in realtà nascondono un potenziale che ora non vedete.

Molti di questi oggetti, infatti possono essere riconvertiti, soprattutto se siete esperti di fai da te, oppure messi in vendita. Ci sono molti siti specializzati in questo settore. Il vantaggio è quello di guadagnare una somma di denaro che potete reinvestire nel vostro progetto di rinnovamento.

Eliminati gli arredi e gli elementi che non vi piacciono, la stanza apparirà immediatamente più ordinata e ciò che rimarrà avrà una maggiore funzione decorativa.

Cambiate la disposizione dei mobili

Può sembrare un consiglio semplice quanto banale, ma cambiando la disposizione dei mobili, la stanza assumerà tutto un altro aspetto. Avrete una nuova percezione dello spazio e soprattutto sarà totalmente gratis. L’importante è sistemare i mobili in maniera funzionale senza creare ostacoli per il passaggio.

Ad esempio se la camera è abbastanza ampia, sistemate il divano o le poltrone al centro, in questo modo l’ambiente apparirà più raccolto. Oppure se la stanza è piccola potete semplicemente cambiare la posizione dei mobili mettendo il tavolo al posto del divano o viceversa. In alternativa un consiglio è quello i spostare i mobili da una stanza all’altra e magari scoprirete che sono molto più utili nella nuova disposizione.

Dare un nuovo volto alle pareti con i quadri

Cambiare colore alle pareti è il primo passo per dare un nuovo volto alla stanza, ma se volete un restaurazione a costo zero, i quadri e le foto possono fare la differenza. I quadri ad esempio cambiano totalmente l’aspetto della casa, ecco perché se li spostate in un altro ambiente o in un’altra posizione il risultato finale sarà completamente diverso. Anche le foto possono essere sfruttate nello stesso modo. Scambiando le cornici o la loro disposizione sui mobili, in un attimo vi sembrerà di stare in un’altra stanza.

Stesso discorso vale per gli specchi, spesso vengono utilizzati in modo furbo per rendere un ambiente più grande, ma possono essere usati anche per farlo diventare più luminoso se sistemati di fronte a una finestra.

Date un nuovo volto alla libreria

La libreria è presente in ogni appartamento e se volete un restyling di questo elemento d’arredo e le dimensioni della camera sono abbastanza grandi potete utilizzarla come divisorio. Se l’ambiente è piccolo sfruttatela creando un gioco di pieni e di vuoti bilanciando gli oggetti e i libri, facendo attenzione anche a sistemarli in base alle differenti tonalità. In questo modo la libreria si trasforma nel punto focale della stanza.

Rinnovare i tessuti

Il living è la stanza della casa in cui si trascorre la maggior parte del tempo e che per questo si tende a voler rinnovare più di frequente. L’arredo centrale di questa camera è il divano, cambiare il rivestimento è possibile spendendo poco o nulla.

La soluzione più efficace in questo caso è acquistare un copridivano e dei cuscini che vi permetteranno di dargli uno stile del tutto nuovo.

Se invece volete rinnovare il divano gratis, ricorrete al riciclo creativo utilizzando le lenzuola o i plaid. Una volta sistemati con elastici e fettucce per farli aderire meglio alla struttura avrete un elemento d’arredo del tutto nuovo.