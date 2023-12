Cosa fare se il cane ha paura degli estranei durante le feste natalizie

Natale con i tuoi. Quante volte è stato pronunciato questo famoso modo di dire in prossimità del 25 dicembre, in modo da sottolineare quanto questa festività e l’intero periodo natalizio in generale siano legati alla famiglia. Non solo parenti, però, sono giornate in cui fa piacere stare in compagnia di amici e conoscenti che vengono invitati a casa per trascorrere del tempo insieme.

Se questo può essere piacevole per noi, non è purtroppo lo stesso per i nostri amici a quattro zampe. Succede spesso, infatti, che i cani abbiano paura degli estranei, un atteggiamento molto comune e che non è semplice da gestire. Per loro può essere fonte di stress e dunque molto dannosa per la salute, di conseguenza bisogna armarsi di pazienza così da affrontare questa situazione nel modo giusto. Prima di tutto bisogna partire cercando la risposta a una domanda ben precisa: perché il cane ha paura degli estranei?

I motivi della paura del cane

Comprendere le cause del timore dei pelosi nei confronti degli estranei, in particolare durante le feste Natalizie, è il primo passo da compiere. Le ragioni possono essere molteplici: ad esempio, il cane può non essere abituato alla presenza di altre persone che non siano la sua famiglia fin dai primi mesi di vita. I pet sanno come dimostrarsi sociali e affettuosi, però si tratta di un processo graduale e che avviene in maniera naturale, acquisendo fiducia di volta in volta. La socializzazione dovrebbe dunque essere favorita dopo i primi tre mesi dalla nascita.

Un altro motivo alla base di questa paura potrebbe essere legato a degli eventuali traumi vissuti dal quattrozampe. I maltrattamenti subiti prima dell’adozione, in particolare, lo spingono ad essere aggressivo o poco amichevole nei confronti di un qualsiasi estraneo. Di solito ci si affida a un professionista come il veterinario oppure un istruttore cinofilo per cercare di migliorare questo comportamento, anche se si possono seguire alcuni consigli pratici per aiutare il cane ad affrontare e superare lo stress.

I consigli per alleviare l’ansia del pet

Un suggerimento utile è quello di far entrare l’estraneo in casa evitando movimenti bruschi e facendo in modo che questa persona rimanga al suo posto senza avvicinarsi eccessivamente al pet. In caso contrario ci sarebbe una sorta di “contatto” forzato che potrebbe provocare altra ansia.

Per lo stesso motivo, la persona estranea dovrebbe evitare di toccare il cane, mantenendo un atteggiamento rilassato e chiedendo sempre alle persone che conoscono meglio il quattrozampe come deve comportarsi.

Un trucco per incoraggiare il contatto con gente che non conosce è quello di associarlo nel tempo a qualcosa di positivo e gratificante, come un premietto. È necessario invece evitare a tutti i costi le punizioni o forzare delle situazioni che potrebbero far rivivere al peloso dei traumi passati.

I primi segnali di paura o di aggressività non vanno limitati sgridandolo: con tutta probabilità in questi casi mostrerà i denti per far capire che non si trova a suo agio, dunque bisognerà riportarlo con calma alla tranquillità mostrandogli che non ha nulla da temere. Progressivamente si abituerà ad altre presenze in casa e trascorrerà le festività Natalizie in serenità.