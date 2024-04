Casa Azul: l’edificio in cui ha vissuto Frida Kahlo e che è diventato un museo

Frida Kahlo è una delle pittrici messicane più importanti dello scorso secolo diventata famosa grazie alle opere che si ispirano alla sua vita e alle difficoltà che ha dovuto affrontare. Figlia di artisti, ha trascorso la maggior parte della propria esistenza all’interno di Casa Azul, dove si è formata e ha realizzato alcuni dei suoi quadri più importanti. L’edificio oggi diventato museo, contiene al suo interno molto della personalità della pittrice messicana.

La casa di famiglia è diventata la sua fonte di ispirazione

Posizionata nel quartiere di Como Coyoacán di Città del Messico, e precisamente al Londres 247, Col. Del Carmen la Casa Azul è stata costruita dal padre della pittrice nel 1904, tre anni prima della sua nascita. La proprietà appartenuta da sempre alla sua famiglia è rimasta nel cuore dell’artista. È qui che ha trascorso prima la sua infanzia e poi la sua giovinezza costretta a letto prima a causa della poliomielite e poi a seguito di un grave incidente stradale.

Dopo il matrimonio con Diego Rivera, Frida ha lasciato l’abitazione per poi ritornare dopo il divorzio. Quando i due artisti decisero nuovamente di sposarsi nel 1932 andarono a vivere proprio nella Casa Azul fino a quando la pittrice messicana morì nel 1954 a causa di un’embolia polmonare. Risale appunto al periodo in cui tornò a vivere nell’edificio l’idea della coppia di dipingere le pareti esterne di blu (da qui il nome della casa) a cui aggiunse nel cortile anche delle statue precolombiane.

Una dimora che parla di arte

La Casa Azul trasformata in un museo per volontà di Frida e Diego, è permeata di arte in ogni suo angolo. Oltre alla scelta di dipingerla d’azzurro che l’ha resa simbolica, ci sono numerosi oggetti appartenuti all’artista messicana. Le otto stanze interne, comprendono un ampio soggiorno in cui è possibile ammirare le opere della pittrice. A questo va aggiunta la camera da letto dove ha realizzato molte delle sue opere giovanili: infatti qui è possibile trovare lo specchio di fronte al letto posizionato dalla madre per permetterle di dipingere quando era costretta a letto dopo l’incidente stradale. Qui ancora oggi ci sono i cappelli e le tute che l’artista indossava quando dipingeva.

L’ambiente che però affascina maggiormente gli amanti di Frida è il suo atelier dove tutto è rimasto come quando era ancora in vita. Infatti si possono ammirare il cavalletto, le boccette di colore e le tavolozze.

Persino la parte esterna è ricca di tracce lasciate dall’artista. Tra l’altro, la Casa Azul ha diversi cortili e uno di questi ospita una piramide a gradini impreziosita da opere e ceramiche appartenute a Diego Rivera. Oltre a questo, infine, è possibile apprezzare un giardino tropicale e una piscina.