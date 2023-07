La casa dei Flintstones esiste davvero e puoi affittarla: dove si trova e quanto costa

Se siete tra quelli che sono cresciuti con il cartone animato The Flintstones e da piccoli desideravate vivere nella casa di Fred e Wilma, il vostro sogno potrebbe diventare realtà. Il merito è di Augustin Alvarez, il proprietario dell’abitazione, oltre che un vero e proprio artista della pista. Alvarez ha infatti deciso di ricreare la copia esatta dell’alloggio “cavernicolo” in Messico, per la precisione a Mazamitla, Jalisco.

State pensando di affittarla per una notte? Beh dovete sapere che dal venerdì alla domenica, pernottare all’interno di questa dimora per due notti costa 5.000 dollari, mentre, dal lunedì al giovedì potete risparmiare 1.000 $, perché l’affitto non supera i 4.000 dollari.

Una casa curata in ogni dettaglio

Gli appassionati del cartone prodotto da Hanna-Barbera negli anni ’60, sanno perfettamente che gli arredi della casa erano essenziali. Nonostante questo, la replica realizzata da Augustin Alvarez non tralascia proprio alcun particolare.

L’appartamento si sviluppa su due livelli, e ha in tutto tre camere da letto che possono ospitare al loro interno fino a 8 persone. Le stanze hanno le pareti in pietra con una finestra a forma di oblò che dà sul cortile.

Stesso discorso per quanto riguarda il salone con un divanetto in pietra, arredato solo con un camino e una nicchia.

Lo stile minimal continua anche in bagno e in cucina con pochi, ma fondamentali elettrodomestici.

Nel piano superiore, oltre alle camere da letto, l’abitazione è completata da un terrazzo da cui ammirare l’esterno e dalla macchina guidata da Fred Flintstone parcheggiata in giardino.