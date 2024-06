La villa londinese di Lady Diana è in vendita: ecco dove ha trascorso i suoi ultimi anni

Sono passati quasi trent’anni dalla morte di Lady Diana Spencer, uno dei personaggi iconici degli anni Novanta non solo per il suo ruolo istituzionale e la sua vita privata, ma anche per l’impegno nel sociale. Una figura a cui gli inglesi sono particolarmente affezionati, una donna che rimarrà per sempre la “principessa del popolo” che con i suoi modi e la sua dolcezza è riuscita a conquistare i loro cuori.

Ogni volta che ci sono novità su di lei e sul suo passato i riflettori si riaccendono inevitabilmente sulla sua figura. Questa volta a scatenare l’interesse è stata la notizia della messa in vendita della casa londinese nel quartiere di Mayfair, in Farm Street. Qui la principessa del Galles ha trascorso gli ultimi anni della propria esistenza: tra le mura della villa che ora è stata messa sul mercato alla cifra di 12 milioni di euro, fra l’altro, ha fatto un incontro che le ha cambiato la vita.

La casa appartenuta alla "matrigna" di Lady D

La villa nel prestigioso quartiere di Mayfair, in realtà non apparteneva a Lady Diana, bensì alla seconda moglie del padre, la contessa Raine Spencer. La principessa del Galles dopo il divorzio dall’attuale Re Carlo III frequentava spesso l’appartamento e proprio qui Diana ha conosciuto la famiglia Al Fayed, in particolare Dodi.

Dopo la scomparsa di Lady D, nei primi anni Duemila, il padre ha deciso di donare l’abitazione ai fondatori della Pyms Gallery, Alan e Mary Hobart. Ora che Earl e Raine Spencer sono morti, hanno incaricato i loro eredi di vendere l’edificio.

Stile classico e senza tempo

L’appartamento al centro di Londra tra Hill Street e Bond Street si sviluppa su quattro piani collegati oltre che dalle scale, anche da un ascensore interno. Lo stile classico si nota fin dalla facciata dove all’esterno in stucco color crema, si alternano finestre a ghigliottina sempre sui toni del bianco.

Al primo piano c’è un ampio salotto con mobili in legno di mogano, moquette e camino che richiama in pieno lo stile tradizionale inglese. Design che si ritrova poi nella sala da pranzo, mentre nella cucina dotata di tutti i comfort si è deciso di declinare gli arredi sui toni del bianco.

Nei piani superiori ci sono le camere da letto, in tutto cinque, dotate di cabina armadio, ognuna con bagno privato. Mentre all’ultimo piano c’è un terrazzo accessibile solo tramite una suite indipendente, la casa è dotata persino di un seminterrato abitabile, uno spogliatoio e un garage sotterraneo privato.