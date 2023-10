Sex Education, la casa di Otis Milburn è in vendita a un prezzo sensazionale

Sono passati quattro anni dal suo debutto su Netflix, periodo in cui stagione dopo stagione la serie britannica Sex Education ha incollato i telespettatori allo schermo. I suoi protagonisti hanno saputo raccontare le vicende sentimentali e non solo senza tabù.

I fan che sentono già la mancanza degli studenti della Moordale saranno felici di sapere che c’è una notizia curiosa che riguarda proprio il protagonista Otis Milburn e la casa che condivide con la madre Jean.

La villa immersa tra i boschi e la natura che caratterizza la campagna britannica, una volta terminate le riprese è stata messa in vendita per 1,5 milioni di sterline.

Lo chalet diventato famoso grazie alla serie

Lo chalet si trova nell’Herefordshire, per la precisione a Symonds Yat, vicino al fiume Wye: nonostante sia un edificio di indubbia bellezza, la sua fama la deve proprio alla serie Sex Education. La stessa agenzia immobiliare Knight Frank di Bristol che l’ha messo sul mercato, ha affermato, che il fascino della casa è aumentato proprio grazie al fatto di essere stata protagonista della serie, tanto da essere soprannominata The Chalet.

La villa a circa un’ora di macchina da Bristol, è stata ristrutturata nel 2002 ricalcando lo stile di uno chalet svedese, e fin da subito è stata al centro di alcune riprese cinematografiche fino appunto alla famosa serie tv Sex Education.

Una villa che ha incantato il pubblico

A prescindere dalla trama e dal racconto della serie, questo chalet rimane un edificio incantevole. Costruito nel 1912, inizialmente è stato utilizzato come capanno per la pesca, poi con la ristrutturazione ha acquistato un design che si ispira all’architettura nordica. Con i suoi esterni rossi e bianchi, spicca tra gli alberi che lo circondano, inoltre ha un porticato da cui ammirare il paesaggio circostante e un passaggio pedonale che collega l’edificio al fiume Wye.

La villa è stata ampliata rispetto alla struttura originaria e ora include tre piani con cinque camere da letto, tre bagni e una depandance. Da tutte le stanze principali è possibile ammirare la vista sul bosco dagli ampi balconi posizionati nelle camere al primo piano e dalle porte finestre terrazzate che caratterizzano le camere al piano terra.

Le grandi stanze sono dotate di ampi soffitti, mentre i pavimenti sono in legno. La camera padronale, ad esempio ha un bagno privato e un’area separata con un salotto.

Sempre in legno sono i rivestimenti della cucina e dei bagni che hanno un design contemporaneo, perfetti per rilassarsi perché nel bagno al piano inferiore è presente una sauna svedese. Il calore e l’atmosfera accogliente sono assicurati poi dalle cinque stufe a legna installate al piano terra.

Per quanto riguarda l’esterno, c’è un vialetto che conduce a un garage e a un ampio parcheggio. Ma l’aspetto che conquista di più è il giardino d’inverno posizionato davanti alla sala da pranzo in cui è stato costruito un forno per pizza in pietra. A completare il panorama ci sono anche due serre e un frutteto a cui si arriva percorrendo un sentiero con gradini.

Una dimora che senza dubbio ha un fascino irresistibile e il merito non è solo della serie tv che l’ha resa celebre.