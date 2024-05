La casa indistruttibile che resiste a incendi e terremoti: si trova in California

Il mese di maggio è appena cominciato e l’estate è praticamente alle porte: oltre a tutto quello che di bello e piacevole ispira questa stagione, c’è un fenomeno che fa puntualmente preoccupare quando le temperature sono più alte: gli incendi. Il problema è sentito come non mai nello Stato americano della California che ha quindi deciso di rivoluzionare completamente la realizzazione delle case.

In questo territorio, infatti, abitazioni, chalet e baite devono essere a prova di fiamma ed è stato proprio questo l’obiettivo dichiarato dallo studio architettonico VARA nel progettare il Fire Country Lookout. Di cosa si tratta? È un rifugio di montagna dal design moderno, immerso nella natura e che è praticamente indistruttibile. Le sue caratteristiche peculiari sono a dir poco sorprendenti.

Per chi è stato pensato il rifugio californiano

Il Fire Country Lookout sorge nella città californiana di Healdsburg, nella parte Nord dello Stato. Lo studio che lo ha progettato ha pensato fin da subito a un guscio protettivo in metallo, con tanto di attrezzatura per la disconnessione immediata dalla rete elettrica che potrebbe accelerare un incendio. Per l’accesso alla casa bisogna percorrere una strada sterrata, prima di arrivare in cima a una collina che è completamente appartata, con i lecci a fare da sfondo.

Il rifugio è stato realizzato per venire incontro a una famiglia composta da cinque persone, più precisamente una coppia con tre bambini piccoli. Prima di arrivare al progetto finale, comunque, è stato necessario studiare a fondo le abitudini della fauna locale, i modelli solari e persino quelli eolici. Ne è così venuta fuori una residenza elegante ma funzionale al tempo stesso.

Materiali selezionati con cura

Le dimensioni complessive del Fire Country Lookout sono di circa 360 metri quadrati: l’estensione va dalla parte orientale a quella occidentale lungo un intero crinale. La forma è a dir poco particolare visto che ricorda un prisma che poi tende ad attorcigliarsi nella zona centrale. L’intento di questa idea è quello di massimizzare il panorama circostante. Nel rifugio sono presenti, tra l’altro, una piscina a sfioro e un ampio garage. Anche i materiali sono stati selezionati con la massima cura. La base è in cemento, mentre la struttura è in legno lamellare, senza dimenticare i pannelli di zinco che caratterizzano il rivestimento.

La parte ovest è quella composta da una cucina aperta, un soggiorno e una sala da pranzo. I soffitti sono decisamente alti con tanto di travi in legno, scelte per aumentare il senso di spazio. La zona est è invece quella che accoglie le quattro camere da letto, senza dimenticare le terrazze ricoperte. A impreziosire l’intera dimora ci pensano un sistema fotovoltaico che garantisce la giusta energia elettrica, i pannelli solari per l’acqua calda, un pozzo d’acqua e un sistema per la fornitura di gas propano.