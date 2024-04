Il giovane Berlusconi, le case e i luoghi iconici della docuserie Netflix

A quasi un anno dalla sua morte la nota piattaforma di streaming Netflix ha deciso di produrre e lanciare un documentario su Silvio Berlusconi. L’11 aprile è arrivata la docuserie “il giovane Berlusconi” dedicata alla sua carriera, dagli esordi quando era un imprenditore edile, all’ascesa nel mondo della comunicazione con la creazione della tv commerciale fino al suo impegno in politica.

La docuserie prodotta da B&B Film in coproduzione con la società tedesca Gebreuder Beetz Filmproduktion e con l’emittente franco tedesca Zdf Arte, co-finanziata dalla Regione Lazio, dal programma Media di Europa Creativa, grazie al Tax Credit del MiCcon diretta da Simone Manetti è divisa in tre episodi da 50 minuti.

Tra filmati d’archivio inediti e interviste esclusive ad alcuni dei personaggi più importanti dello scorso secolo vengono mostrati aspetti inediti dell’ex cavaliere. Oltre alla carriera e ai suoi successi, ne “Il giovane Berlusconi” sono presenti luoghi simbolici che hanno svolto un ruolo centrale nella storia recente.

La creazione di Milano 2

Silvio Berlusconi è sempre stato molto legato a Milano perché proprio nel capoluogo lombardo ha mosso i primi passi come imprenditore. Qui, infatti ha fondato la sua società edile Edilnord, nel lontano 1963, con la quale ha costruito il quartiere Milano 2. Sorto con la logica di diventare un luogo residenziale dotato di tutti i servizi, una vera e propria città ideale, nel corso degli anni è cresciuto tanto che attualmente fa parte di Segrate, alle porte della città meneghina.

Qui ha visto gli albori l’attuale Mediaset: il Cavaliere nel sottoscala di uno dei palazzi ha creato TeleMilanoCavo (1974) con l’obiettivo di permettere ai residenti del quartiere di avere una tv su cui seguire le riunioni condominiali, le messe, le attività organizzate in zona e le pubblicità delle attività commerciali. L'emittente da semplice tv di quartiere nel giro di poco è diventata Canale 5 per poi ampliarsi con altre due reti in Mediaset.

I luoghi simbolo nella vita di Silvio Berlusconi

Da imprenditore della tv a fondatore di un partito, Silvio Berlusconi ha vissuto tutta la sua escalation in luoghi simbolo come Villa San Martino ad Arcore, una delle residenze iconiche in cui ha vissuto dal lontano 1974. In origine era un monastero benedettino, successivamente è stato trasformato in una villa in cui regna la privacy, merito di un parco in cui sono presenti una scuderia e un mausoleo personale.

Una volta entrato in politica il Cavaliere ha deciso di dividersi tra il capoluogo lombardo e la Capitale. A Roma si è trasferito a Palazzo Grazioli, a due passi da Piazza Venezia. L’edificio del XVI secolo deve il suo nome a uno dei suoi proprietari Vincenzo Grazioli che è stato un commendatore, barone e Duca di Santa Croce di Magliano. All’interno dell’edificio c’è il piano nobile in cui si trovavano gli uffici e l’appartamento privato di Berlusconi.

Infine, un’altra casa simbolo di Berlusconi e che non poteva mancare all’interno della docuserie è Villa Certosa a Porto rotondo. Attualmente in vendita, l’ex presidente del Consiglio era solito trascorrere le sue vacanze proprio nella località balneare sarda. La proprietà acquistata negli anni Ottanta si sviluppa su una superficie di 4500 metri quadrati con 126 stanze. Al nucleo centrale si aggiunge un teatro, una serra, un orto medicinale, una palestra e 4 bungalow. Inoltre, la privacy è assicurata da un parco di ben 120 ettari che circonda l’intera proprietà.