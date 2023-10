Un angolo di Polo Nord a Milano: le suggestive e inconfondibili case igloo

Il freddo di Milano non può certo essere paragonato a quello del Polo Nord, ma in questa città c’è qualcosa che ricorda da vicino proprio il circolo polare artico. Nella zona residenziale nota come Maggiolina, a due passi dalla Stazione Centrale, ci si può infatti imbattere in alcune tra le abitazioni più originali del mondo, nello specifico le case-igloo.

L’architettura esce spesso fuori dagli schemi ed è anche il caso di questi edifici progettati e costruiti subito dopo la fine della seconda guerra mondiale dall’ingegnere Mario Cavallè. Il nome di queste dimore non è casuale: furono ideate per aiutare gli sfollati del conflitto bellico, si costruivano in tempi molto rapidi e la loro pianta circolare ricorda appunto un igloo eschimese. Ancora oggi affascinano con la loro forma curiosa, ma è soprattutto la storia di cui sono state protagoniste che merita di essere approfondita.

Case costruite per gli sfollati

Per sapere come mai le case igloo sono sorte a Milano, bisogna fare un passo indietro fino al 1946. A seguito dei bombardamenti la città era semi distrutta, quindi c’era la necessità di costruire degli alloggi provvisori per ospitare gli sfollati e il progetto fu affidato appunto a Mario Cavallé.

Il quartiere scelto fu quello di Maggiolina a due passi dal Villaggio dei Giornalisti, chiamato così perché in un editoriale del 1911 Mario Cerati direttore de Il Secolo, si lamentava di come l’edilizia della città si concentrasse soprattutto sulla realizzazione di case per la classe operaia. Al contrario, dai loro progetti erano esclusi edifici per la media borghesia nascente composta da imprenditori, industriali e giornalisti. Furono proprio quest’ultimi i primi ad acquistare le nuove abitazioni e anche il Corriere della Sera comprò un appartamento nella zona. Da qui fu battezzato e successivamente definito ufficialmente come Villaggio dei Giornalisti.

Un’architettura di ispirazione americana

In un momento in cui la città andava ricostruita dalle fondamenta, realizzare edifici il più velocemente possibile era la priorità. Proprio questo spinse Cavallé, che aveva una formazione statunitense, ad ispirarsi alle Bubble Houses, case a cupola costruite da Wallace Neff in California.

Le case a igloo o a zucca, come venivano chiamate, avevano una pianta circolare di circa cinquanta metri quadrati e si sviluppavano su due livelli: il piano terra e un seminterrato da cui si accedeva attraverso una botola posta all’esterno.

La disposizione originaria prevedeva un ingresso o disimpegno, un bagno, due camere e un angolo cottura, ma la costruzione a volta permetteva il massimo della libertà nella disposizione degli interni. I mattoni disposti a losanghe convergenti, permettevano di avere una pianta originaria, ma di ristrutturarla e disporla in base alle esigenze delle famiglie.

Delle 12 case costruite oggi ne rimangono solo 8 e di queste appena 2 conservano la planimetria originaria, mentre le altre hanno subito interventi di ristrutturazione che ne hanno cambiato totalmente l’aspetto.

Seppur progettate per essere momentanee, sono ancora in piedi ma si è rischiato di vederle demolire. Negli anni Sessanta, si pensò di raderle al suolo, ma a seguito dell’intervento dell’architetto Luigi Figini che abitava nello stesso quartiere, non vennero mai abbattute.

Gli altri progetti di Mario Cavallè

Mario Cavallè è stato uno dei più importanti architetti del periodo, prolifico nella costruzione di teatri e cinematografi. Quello per cui è ricordato sono le case girevoli a Magellino e le due case a fungo sempre nel quartiere della Maggiolina a Milano.

Il nome delle abitazioni ricorda propio quello dei funghi, con il gambo che corrispondeva al primo piano, mentre nel cappello rosso con pois bianchi c’era il secondo livello. Costruzioni che hanno fatto la storia e che dimostrano tutto l’estro di Cavallè: nonostante la loro particolarità, però, si decise di demolirle nel 1965.