“C’è ancora domani”: alla scoperta della casa in cui vivono i protagonisti del film

A neanche un mese dal debutto cinematografico è già il film italiano con il più alto incasso del 2023. “C’è ancora domani”, la prima fatica come regista di Paola Cortellesi, sta letteralmente conquistando il pubblico e la critica (come testimoniato dai premi ottenuti nel corso della Festa del Cinema di Roma). Un’opera prima in cui si respira continuamente la tipica atmosfera neorealista, non solo per il bianco e nero con cui è stata girata la pellicola.

È la storia di una famiglia che vive nella Roma degli anni Quaranta del secolo scorso e in cui la protagonista viene puntualmente vessata dal marito violento. C’è stata una grande cura nel ricreare l’appartamento in cui i protagonisti del film vivono, un umile sottoscala che sembra proprio essere uscito direttamente dall’immediato dopoguerra. Per renderlo ancora più credibile, la location principale del film non è stata scelta a caso.

Poco sfarzo ed arredi essenziali

Il cortile della casa in cui Delia (Paola Cortellesi) e Ivano (Valerio Mastandrea) abitano insieme ai loro tre figli si trova a Testaccio, per la precisione a Via Giovanni Battista Bodoni. Un quartiere come quello appena citato ha il merito di far immedesimare ancora di più lo spettatore nell’epoca del film.

Testaccio si è riuscito infatti a distinguere nel tempo rispetto alle altre zone di Roma per aver mantenuto il suo originario spirito popolare. I palazzi racchiudono il cortile centrale con le loro linee tipiche dell’edilizia popolare e tra le varie case c’è appunto il sottoscala di Delia e Ivano che è stato ricostruito sapientemente a Cinecittà.

Una volta varcato l’ingresso si nota subito la stanza più grande di questa casa, la sala da pranzo in cui la famiglia è solita mangiare e dove la protagonista viene aggredita dal marito. Un semplice tavolo in legno con tanti stili diversi, in particolare quello viennese rievocato dalle sedie in legno curvato, lasciano subito intuire le condizioni non proprio agiate di questa famiglia. Sulle pareti si notano altri dettagli interessanti, come ad esempio il grande mobile con ante e cassette bianchi e un ripiano per conservare le stoviglie per le occasioni speciali. Fa bella mostra di sé al suo fianco un divano canapè che rievoca immediatamente periodi molto lontani dai giorni nostri.

I dettagli della camera da letto e della cucina

Anche le altre stanze della casa sono state ricostruite con estrema attenzione. La camera da letto di Delia e Ivano è semplice ed essenziale, con un letto a due piazze e un dipinto a tema religioso sulla parete di fondo, come a voler riempire senza troppe pretese uno spazio già di per sé spoglio. Lungo i muri si nota una carta da parati che riproduce motivi floreali e che contribuisce a rendere meno cupa l’ambientazione, nonostante il bianco e nero faccia sembrare anche questo elemento d’arredo un po’ pesante.

Sono i dettagli a fare la differenza: il paravento a pochi passi dal letto ci racconta alla perfezione degli anni Quaranta, quando questo elemento popolare di design non mancava in ogni casa, in questo caso sempre con gli stessi disegni floreali delle pareti.

Infine c’è la cucina, un ambiente in cui ogni spazio viene ottimizzato. Le pentole e gli scolapasta appesi sono l’immagine tipica di un appartamento di quel periodo storico e che si potrebbe ancora apprezzare in qualche casa rustica fuori città. Un piccolo tavolo in legno, usato con tutta probabilità esclusivamente per cucinare, e le mensole per i piatti allestite senza troppi fronzoli completano questi arredi e fanno tornare indietro a un’epoca in cui lo spazio per l’estro creativo e architettonico nelle abitazioni era davvero limitato.