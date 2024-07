Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la villa patrimonio dell’Unesco location del matrimonio

Dopo sette anni di fidanzamento finalmente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno detto sì circondati dall’affetto di amici e parenti. A rendere questo giorno magico non sono state solo le persone care che hanno deciso di stare al fianco dei novelli sposi durante questa giornata speciale, ma anche una location meravigliosa.

Dopo la cerimonia intima con le persone più importanti della loro vita, la coppia ha deciso di dare una grande festa con oltre 200 invitati e hanno scelto le colline della Toscana per ricordare per sempre questa data. La festa infatti si è svolta nella bellissima Villa Medicea La Ferdinanda, una tenuta cinquecentesca nella frazione di Artimino (che fa parte del comune di Carmignano, Prato), tra i vigneti del Montalbano e che dal 2013 è diventata patrimonio dell’Unesco.

La villa storica nel cuore della Toscana

La villa scelta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser come location del loro matrimonio risale al 1596, progettata da Bernardo Buontalenti è stata commissionata dal Granduca Ferdinando I de' Medici.

La Villa Medicea La Ferdinanda è conosciuta anche come villa dei Cento Camini per la sua particolare architettura. La facciata, per volere dello stesso Buontalenti ha numerosi comignoli (da qui il nome) collegati ai camini che caratterizzano l’abitazione, tutti realizzati con marmi e pietra serena. La scelta, infatti, non è stata solo estetica, ma anche funzionale. Il suo proprietario originario, Ferdinando I soffriva di gotta, quindi aveva bisogno di un ambiente caldo e con una temperatura adeguata, nonostante fosse stata commissionata come residenza di caccia. Nel corso del tempo ha cambiato destinazione e a metà Seicento, per la precisione nel 1626, il terreno che la circonda è stato recintato così da trasformarlo in un bellissimo giardino in cui rilassarsi e ammirare il logo di Artimino, che con il suo impianto medievale domina il paesaggio circostante.

Tra i personaggi che hanno dimorato nella villa c’è persino Galileo Galilei come precettore di Cosimo II de' Medici, figlio di Ferdinando I. Fra gli artisti che erano soliti frequentare la casa, bisogna ricordare poi Leonardo Da Vinci che ha lasciato la sua testimonianza direttamente nelle cucina della villa. Infatti, in base a un suo disegno, è stato costruito un girarrosto ora presente nelle Cantine Granducali

Uscendo dalla residenza, lo sguardo spazia sul borgo di Artimino di fondazione etrusca, che tuttora mantiene intatto il suo impianto medievale immerso nelle romantiche colline di Montalbano.

Una casa piena di bellezze

La villa diventata patrimonio dell’Unesco ha una struttura austera, arricchita da dettagli che le conferiscono una bellezza senza tempo. Sul portone principale, gli ospiti vengono accolti dallo stemma mediceo. Mentre al pian terreno c’erano gli alloggi dei guardiani e degli ospiti, il secondo piano era dedicato alle camere dei nobili. Ambienti ricchi di fascino, come la Sala dell’Orso impreziosite da affreschi eleganti al centro della volta. Ogni stanza è arricchita da affreschi, in particolare in quelli riservati alla Granduchessa Cristina di Lorena si possono ammirare le opere del Passignano. La vera chicca è rappresentata dal Ricetto del Poggiolo, probabilmente utilizzato per la toeletta e completamente affrescato.

Sul lato opposto della villa c’è la Sala del Leone, inizialmente detta Salone delle Guerre con pareti decorate da arazzi e le copie delle lunette di Giusto Utens, raffiguranti le proprietà medicee.

L’ultimo piano era destinato a principesse, personale di servizio e a figure della corte medicea: qui si trova il Salone del Toro e l’Annunziata.

Probabilmente la villa è stata scelta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser anche per la sua bellissima scalinata a coda di rondine. Le zampe laterali, sono state aggiunte negli anni Tenta del Novecento commissionate dalla Contessa Maraini all’architetto Lusini ma si basavano su un disegno originale del Buontalenti. Una scalinata unica nel suo genere che permette di ammirare il panorama mozzafiato in tutto il suo splendore.