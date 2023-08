Italia che passione: le celebs che hanno scelto il nostro paese per la loro seconda casa

Alle star di Hollywood e non solo, piace l’Italia per il clima, i paesaggi e la cultura, tanto che alcuni di loro hanno deciso di fare del Bel Paese non solo la meta di fugaci vacanze, ma il luogo ideale per acquistare casa e trascorrere parte dell’anno tra le bellezze del territorio. Se George Clooney e Sting possono essere considerati i precursori, ci sono altri vip che come loro non hanno resistito al fascino made in Italy.

Villa Oleandra di George Clooney

Era il 2002 quando a causa di un guasto alla sua moto, George Clooney si fermò davanti a Villa Oleandra e se ne innamorò decidendo di acquistarla nel 2002. L’edificio in stile Liberty è presente nelle mappe catastali fin dal 1720. Nel corso degli anni ha avuto diversi rifacimenti fino ad assumere l’aspetto attuale. L’attore, non è l’unico proprietario illustre della villa. Nel corso degli anni si sono succedute diverse personalità importanti, tra cui il re del Ketchup John Heinz. I suoi eredi, infatti, hanno venduto la proprietà a Clooney che nel 2004 ha ampliato il proprio portafoglio immobiliare acquistando nel 2004 l’adiacente Villa Margherita, sempre in stile liberty.

Sting e la passione per la Toscana

La Toscana, invece, ha rapito il cuore di Sting e di sua moglie Trudie Styler che dal 1997 sono proprietari della Tenuta Il Palagio a sud di Firenze, tra le colline del Chianti. La tenuta cinquecentesca un tempo era del duca Simone Vincenzo Velluti Zati di San Clemente e comprende circa 350 ettari di terreno. Oltre che una casa, può essere considerata una vera e propria azienda perché l’ex cantante dei Police produce olio, vino, miele e prodotti biologici che possono essere acquistati direttamente nel negozio della proprietà. Inoltre i casolari disseminati sulla proprietà possono essere affittati per ricevimenti e matrimoni.

L’amore di Elton John per Venezia

Un altro cantante che non ha resistito alle bellezze italiane è Elton John che ha scelto come destinazione per la sua casa vacanza Venezia, più precisamente l’isola della Giudecca dove spesso trascorre il tempo libero con i figli.

L’Umbria la regione preferita da attori, registi e cantanti

L’attore britannico Colin Firth nutre una vera e propria passione per l’Italia. Oltre a una casa in Toscana, il Premio Oscar ha un’abitazione a Città della Pieve, una cittadina in provincia di Perugia, dove per anni ha trascorso il suo tempo libero in compagnia della ex moglie.

Colin Firth, non è l’unico a essersi appassionato a questa regione, anche il regista di Star Wars George Lucas ha comprato un antico monastero a Passignano sul Trasimeno, circondato da alberi e verde. La proprietà ristrutturata, si sviluppa su 800 metri quadrati ed è composta da tre livelli in cui ci sono stanze per gli ospiti, una biblioteca, una sala biliardo e un piccolo cinema con 20 posti. Nella proprietà ci sono poi una chiesa e un campanile del Trecento.

Il cuore verde dell’Italia ha conquistato inoltre il cantante Ed Sheeran che ha acquistato a Paciano nella zona del lago Trasimeno, una villa storica. L’edificio ha circa venti camere ed è circondato da vigneti.

La casa immersa nel verde di Will Smith

Tra gli attori che hanno scelto l’Italia come meta per le vacanze, c’è anche Will Smith. Negli ultimi anni si è assicurato un podere nel Lazio, a Sermoneta. La proprietà da cui si può ammirare il castello Caetani, ha colpito il cantante e attore per il suo silenzio e per una sensazione di spiritualità che attraversa la tenuta. Infatti, insieme alla moglie ha arricchito la casa con una stanza per la meditazione.

La Puglia è tra le regioni preferite dagli attori

Helen Mirren è stata una delle prime ad apprezzare le bellezze della Puglia, l’attrice possiede infatti un’antica masseria a Tiggiano che risale al '500. Il casale ha una grande torre ed è circondato da alte mura. All’interno i soffitti a volta sono alti e realizzati in pietra, proprio come i portali e i pavimenti realizzati nello stesso materiale calcareo.

Infine Meryl Streep è rimasta affascinata dalla Puglia tanto da diventare proprietaria di una dimora a Tricase Porto, in zona Mito, affacciata sul mare. Da qui l’attrice può ammirare un paesaggio mozzafiato fatto di alberi e uliveti terrazzati.