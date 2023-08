La vecchia proprietà in stile coloniale di Cher a Miami Beach è di nuovo sul mercato

Cher, la regina del pop ha sempre saputo stupire con il suo stile non solo nel vestire, ma anche per quanto riguarda le sue case. Una delle sue proprietà, in cui ha vissuto nel corso degli anni Novanta, ora è di nuovo sul mercato. I neo-proprietari l’hanno messa in vendita per 42,5 milioni di dollari.

Lo stile gotico scelto da Cher

La casa si trova a La Gorce Island ed è collegata a Miami Beach da un ponte. La villa, una delle 30 case presenti sull’isola circondata da palme e verde, è stata costruita nel 1953 ed è diventata la residenza ufficiale di Cher nel corso degli anni ’90.

La cantante l’ha acquistata per 1,5 milioni di dollari nel 1993 rimanendoci ben tre anni, durante un periodo particolare della sua vita, in cui aveva deciso di allontanarsi dalle scene. Durante la sua permanenza l’abitazione è stata arredata seguendo i gusti della star, con arredi e decorazioni in stile gotico. Nel 1996 Cher ha deciso di lasciare la proprietà e di venderla a Barry K. Schwartz, uno dei co-fondatori di Calvin Klein Inc., e sua moglie Sheryl Schwartz per 4,35 milioni di dollari.

La casa in stile coloniale

Attualmente i proprietari della villa sono James Eaton, un finanziere canadese, e sua moglie, Cecily Eaton, che l’hanno acquistata nel 2020 per 17 milioni di dollari, e che dopo una lunga ristrutturazione, hanno deciso di venderla nuovamente. La tenuta di circa 3000 metri quadrati, comprende una casa padronale di oltre 1000 metri quadrati, con sei camere da letto e un arredamento che ricorda lo stile spagnolo.

Appena si entra si è accolti da un ingresso a doppia altezza con una doppia scalinata per raggiungere il piano superiore, dove c’è la camera padronale con bagni in marmo e una terrazza. I soffitti, poi, sono stati rialzati e la terrazza coperta è diventata un’accogliente sala da pranzo con tanto di area bar in stile Art Déco e carta da parati personalizzata.

La villa è dotata di un cortile interno caratterizzato da finestre e porte ad archi, mentre all’esterno c’è una piscina lunga 15 metri e l’area relax impreziosita da carta da parati a motivi geometrici che evoca il Colony Hotel di Palm Beach a cui si aggiunge anche una vasca idromassaggio.

La proprietà messa in vendita da Cher

Questa non è stata l’unica proprietà venduta da Cher nel corso degli anni. La cantante recentemente ha messo sul mercato una delle sue case in stile italiano a Malibù. La villa che si affaccia sull’Oceano Pacifico, con i suoi 1200 mq ha un valore di circa 69 milioni di euro, ma da quando è stata ceduta (ottobre 2022) ha subito già un ribasso di 10 milioni di dollari.

Costruita dalla cantante nel 1989 si sviluppa su due piani, ha sette camere da letto, nove bagni e dettagli che la rendono unica. Le rifiniture sono realizzate in pietra calcarea e marmo provenienti dall’Italia e dalla Francia, mentre il bronzo è stato forgiato direttamente in Spagna e Marocco. L’abitazione, come ha dichiarato la stessa Cher, è stata luogo di cene e feste in cortile ed è completata da un esterno con giardini, piscina, campo da tennis e una casetta per le guardie.

Non c’è dubbio che la cantante americana, non passi inosservata anche a proposito del suo gusto per gli arredi.