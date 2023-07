Chiara Ferragni svela un sorprendente dettaglio della nuova casa: un bagno da sogno

Tra impegni professionali e momenti di relax, come il recente addio al nubilato della sorella Francesca, Chiara Ferragni non perde di vista i lavori di ristrutturazione della sua nuova casa a Milano che dovrebbe essere pronta prima dell’autunno. Non è la prima volta che l’influencer condivide con i suoi follower l’avanzamento dei lavori e questa volta ad essere svelato è stato il bagno.

Il bagno è davvero da sogno

La ristrutturazione curata dallo studio 13.1 Architecture & Decor procede velocemente, tanto che proprio il bagno è quasi completo. Le foto svelano un ambiente dallo stile essenziale, con una porta a scomparsa e pareti effetto marmo.

L’ambiente ampio permette di avere due differenti lavabo ai cui lati ci sono dei mobili incassati nel muro.

Ma il punto di forza della stanza è la doccia, non un semplice box ma una cabina che riprende l’effetto marmo delle pareti con una panchina in coordinato, soffioni a muro. A completare la doccia ci sono le luci a led per la cromoterapia.

Vista mozzafiato e stanze curate nel dettaglio

La nuova casa di cui i Ferragnez sono proprietari (mentre nell’abitazione in cui vivono attualmente sono in affitto) si trova sempre nel quartiere City Life di Milano, nel complesso Residenze Libeskind 2, realizzato dall’architetto di fama mondiale Daniel Libeskind.

I lavori dell’attico a due piani sono iniziati un anno e mezzo fa e oltre ad avere una piscina condominiale, è reso spettacolare da una vista mozzafiato sul verde che circonda City Life.

Dalle foto postate nel corso dei mesi si capisce che le stanze sono ampie e curate nei dettagli. Quella che dovrebbe essere la zona living ad esempio ha un camino artificiale. In aggiunta, dai dettagli che la stessa influencer ha rivelato, la casa sarà caratterizzata dal parquet non solo sulle scale, ma anche nelle camere e utilizzato in colori e modi differenti. Oltre alla posa classica, c’è una stanza che ha un originale parquet di due tonalità differenti disposto a raggi, come a voler ricreare il sole nella stanza.

Che dire, non dobbiamo fare altro che pazientare prima di vedere la casa ultimata con tutti i suoi arredi.