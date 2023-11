10 idee e tendenze per addobbare l’albero di Natale 2023

Il Natale si avvicina e una delle tradizioni più amate da grandi e bambini è quella di realizzare l’albero. Se in precedenza si aspettava dicembre per prendere palline e addobbi, adesso non si vede l’ora di farlo il prima possibile. Per non farvi trovare impreparati e far sì che l’albero di Natale sia di tendenza ecco alcune idee da cui prendere spunto.

È importante scegliere il proprio tema

Quando si realizzano le decorazioni natalizie immancabilmente si cerca un filo conduttore e questo vale anche per l’albero che deve assecondare i colori del resto della casa. Prima di scegliere il tema, però, è importante seguire i propri gusti a prescindere dai trend della stagione. Gli amanti del design vogliono sempre stare al passo con le ultime proposte, ma è altrettanto vero che le decorazioni devono rispecchiare la propria personalità. Quindi se un anno ci sono soggetti o nuance che non piacciono, nessuno vi obbliga a ricalcarle.

Detto questo, sono tantissime le idee a cui potete ispirarvi, come fate ed elfi se volete un effetto fiabesco o tinte e tonalità fredde, se volete richiamare il classico paesaggio di Santa Claus.

Ci sono colori che non possono mai mancare

Il tema e le nuance devono essere liberi e rispettare i propri gusti, ma bisogna sempre ricordare che alcuni colori simboleggiano in pieno il Natale e questi sono il rosso e l’oro. Uniti insieme vi faranno entrare in un attimo nel mood del periodo senza sottovalutare un risultato elegante e raffinato. Se vi piacciono, è possibile decorare interamente l’albero con queste tinte, altrimenti basta qualche accenno e il risultato sarà comunque in pieno spirito natalizio.

Il monocolore è una scelta essenziale

Vi piace realizzare l’albero di Natale, ma preferite avere un risultato sobrio e senza eccessi? Allora uno dei trend che fa al caso vostro è l’albero monocromatico. Usando un solo colore, avrete un effetto finale uniforme e sofisticato, molto dipende dalla nuance. L’oro, l’argento e il rosa sono le più apprezzate, ma un vero must è il bianco. Anche se sembra semplice decorare l’albero con una sola tonalità, in realtà deve essere ben bilanciata e gli addobbi scelti con cura per il massimo dell’eleganza.

Lo stile scandinavo è sempre tra i preferiti

Come abbiamo visto i colori e temi per realizzare libero sono numerosi, ma alcuni si sono affermati negli ultimi anni diventando tra i più gettonati perché creano un’atmosfera incantata: stiamo parlando del bianco declinato in tutte le sue sfumature. Il suo punto di forza è che ricorda in un attimo i paesaggi innevati e crea uno sfondo candido. Oltre alle palline, potete aggiungere decorazioni a forma di fiocchi di neve o cristalli di ghiaccio, le luci a Led bianche fredde sono il tocco finale per un’atmosfera nordica.

L’atmosfera incantata del villaggio di Babbo Natale

Se siete tra quelli che non vedono l’ora che arrivi il Natale e avete una passione smisurata per tutto ciò che riguarda elfi, renne e slitte, allora l’albero che fa per voi è quello che si ispira al villaggio di Babbo Natale.

Per ottenere questo risultato oltre al rosso, utilizzate anche il bianco e l’argento nelle palline, nei fiocchi di neve, nelle ghirlande e nelle luci a Led che devono essere anche in queso caso bianche e fredde. Un mix perfetto con cui non si sbaglia mai.

Con i fiocchi sarà tutto più elegante

Sembra una scelta banale, ma i fiocchi, anche se semplici, in realtà sono molto raffinati soprattutto se decidete di impiegare quelli in tulle o in materiali leggeri che hanno un aspetto leggero. Non dovete scegliere necessariamente un solo colore, potete mixare diverse tonalità appartenenti a una palette simile per una maggiore armonia.

L’albero boho si conferma la tendenza più di moda

Da novità, nel giro di pochissimo è diventato una certezza: lo stile boho chic mette in campo tutta la vostra creatività perché si basa su un mix perfetto tra elementi artigianali e materiali appartenenti alla sfera naturale proprio come i colori. In questo caso gli addobbi sono diversi ta di loro, dai tessuti leggeri come il macramè, potete passare a perline o decorazioni in legno casalinghe. La filosofia di questo stile, infatti è quella di usare materiale riciclato e trasformarlo in modo creativo.

Lo schiaccianoci, una decorazione tradizionale ma innovativa

Lo abbiamo visto sull’albero di Chiara Ferragni, lo schiaccianoci è una delle decorazioni immancabili a Natale che probabilmente avete utilizzato in casa. E se quest’anno decideste di metterlo sull’albero? Il soldatino proveniente dal mondo delle fiabe è la perfetta incarnazione del 25 dicembre e potete scegliere se optare per piccole statuette in legno da posizionare sui rami, oppure metterlo ai piedi o nelle vicinanze. Per un ambiente più avvolgente il consiglio è di sistemarlo sia sull’albero che ai suoi piedi.

Il trenino è una delle ultime tendenze

Il trenino è una delle nuove tendenze di stagione che fa ritornare un po’ bambini perché rientra nell’immaginario di tutti da sempre. Il mini treno che viaggia intono all’albero di Natale è una delle soluzioni più gettonate, perché riesce a ricreare la perfetta atmosfera di questo periodo.

Il puntale è il dettaglio da non trascurare

Il puntale è l’ultima decorazione che viene posizionata sull’albero ed è un dettaglio non da poco dunque non deve essere sottovalutato. In questo caso potete scegliere quello che volete, come sempre deve rispondere allo stile del resto degli addobbi. Quello più tradizionale è a forma di stella o di angelo, ma questo non vuol dire che non possiate sbizzarrirvi con altri modelli e colori. I puntali colorati, ad esempio danno un tocco in più e rendono l’effetto finale ancora più vivace.