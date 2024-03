Come apparecchiare la tavola di Pasqua 2024: idee e consigli

La Pasqua è una di quelle festività che come il Natale è l’occasione per riunirsi con la famiglia. Per celebrarla al meglio il pranzo è il momento più importante e la tavola deve essere all’altezza della situazione. Da apparecchiare in base ai gusti e allo stile della casa, ci sono delle tendenze da seguire sia che si tratti di un pranzo informale che di uno più importante con i propri cari.

I colori pastello sono un must

Quello che rende la tavola degna delle feste sono i particolari e il primo aspetto a cui dobbiamo prestare attenzione è la scelta delle tonalità. Visto che la festività solitamente coincide con la primavera, i colori must sono quelli pastello. Nuance chiare e delicate che proprio per queste caratteristiche sono un evergreen che aggiunge un tocco di eleganza a ogni ambiente.

Se la palette dei pastelli è un grande classico a cui è impossibile rinunciare i trend del 2024 li vogliono accostati a soluzioni più moderne e di carattere. Quando si tratta di contemporaneità il bianco e il nero sono super gettonati, perché sono così versatili da riuscire ad adattasi a ogni stile. A questi vanno aggiunti colori più accesi come il rosso e il blu declinati nelle differenti sfumature che risaltano meglio insieme a piatti bianco perla.

La tovaglia rompe la tradizione

Spesso il pranzo di Pasqua è un momento formale e anche la tovaglia si adegua a questa tendenza. Con quella bianca realizzata in cotone e lino non si sbaglia mai. Questa primavera 2024, però il trend si fa più audace e mette da parte le tovaglie dalle nuance chiare per sostituirle con quelle colorate: si opta dunque per quelle blu o comunque tonalità vivaci che donano più personalità.

Gli accessori non devono essere sottovalutati

La tavola di Pasqua deve essere elegante, ma anche allegra, una combo che si ottiene prendendo spunto dai simboli legati a questa ricorrenza. Se durante il pasto ci sono i bambini, un’idea carina è quella di piegare i tovaglioli a forma di coniglio. Per dare un twist in più alla tovaglia le decorazioni fatte a mano sono le più appezzate, uno spunto facile da realizzare è adornare i tovaglioli con un nastrino nei colori più in voga a cui aggiungere fiori di campo o primaverili come tulipani, ranuncoli o narcisi.

Se invece vogliamo rimanere in tema con la festività, ma non siamo abili con il fai da te, è possibile aggiungere decorazioni come pulcini, coniglietti sparsi sulla tavola insieme alle candele che assicurano un’atmosfera più intima e magica alla tavola. Per completare la mise in place poi, non possiamo fare a meno dell’albero di Pasqua, basterà inserire all’interno di un vaso dei rami a cui appendere uova colorate. Infine per dare un tocco di eleganza possiamo sistemare posate o bicchieri con profili gold.

I segnaposto non sono solo un elemento funzionale

I segnaposto di solito hanno una funzione pratica, ma nel corso degli anni sono diventati un elemento ornamentale. I più gettonati a Pasqua sono quelli a forma di uova, rami e fiori. Se invece vogliamo un segnaposto pratico e anche goloso, allora si può ricorrere alla pasta frolla. Gli stampini da usare sono tanti, ci sono quelli a forma di campana o di pulcini una volta pronti per renderli ancora più invitanti possiamo ricoprirli con del cioccolato o della glassa colorata.