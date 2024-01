Come appendere i quadri alle pareti: gli schemi per valorizzare ogni ambiente

Bisogna parlare dell’armonia di una stanza come si parla dell’armonia di un quadro. La frase del celebre scrittore Edgar Allan Poe è attuale come non mai: i quadri rappresentano quell’elemento in grado di valorizzare ogni ambiente dell’appartamento, a patto però che vengano sistemati nel modo giusto. Appenderli alle pareti sembra un’operazione non troppo complicata però può diventarlo quando meno lo si aspetta.

La personalità e lo stile di una stanza dipendono proprio dalla disposizione corretta dei dipinti in casa. Non esiste un unico modo per appenderli all’altezza giusta o in modo da creare una certa armonia, ma diversi schemi che possono essere sfruttati per ottenere un risultato che sia sempre di grande effetto.

La pianificazione che precede l’operazione vera e propria di appendere i quadri alle pareti deve essere attenta e tenere in considerazione una serie di elementi. Il punto di partenza, spesso colpevolmente trascurato, è quello della coerenza delle dimensioni, delle forme e delle linee. La grandezza del quadro stesso non può che essere proporzionata all’ambiente scelto, dunque meglio evitare opere troppo grandi per pareti piccole oppure l’esatto contrario.

La forma delle cornici ha una valenza simile, di conseguenza occorre focalizzarsi su particolari come il colore, la loro forma e la coerenza con altri oggetti che sono già presenti nella stanza. Di solito, l’altezza non dovrebbe superare i 160 centimetri dal pavimento, poi ci si può sbizzarrire con i vari schemi a disposizione.

Asse superiore o inferiore

Uno degli schemi più gettonati per appendere i quadri alle pareti è quello che fa leva su un asse superiore o inferiore. È la scelta ottimale nel caso in cui ci sia bisogno di sistemare un’opera sopra il divano oppure il letto perché è lo schema che “rispetta” maggiormente gli arredi che si trovano nella stanza. Non è comunque un’opzione da scartare per i corridoi lunghi.

Spirale

Lo schema a spirale brilla per originalità e inventiva. Creare una disposizione del genere significa appendere un quadro sulla parete a partire da una zona centrale della stessa, così che il dipinto possa essere considerato quello principale. Il resto delle opere va appeso attorno alla prima, dando vita a una spirale immaginaria ma dal risultato finale assicurato.

Asse diagonale

Puntare sull’asse diagonale è la scelta migliore nel caso in cui sia necessario appendere il quadro sulla parete di una scala. Le cornici vanno posizionate ungo un asse che è parallelo all’inclinazione effettiva. La procedura è semplice: bisogna misurare l’altezza dal primo gradino della scala e poi riportarla sull’ultimo, poi l’unione dei due punti permetterà di avere la linea da cui prendere riferimento.

Linea mediana

Si tratta di una soluzione che ha come base essenziale cornici di dimensioni differenti. La loro parte centrale va poi allineata su una linea immaginaria, così da ottenere una sorta di bordo sfalsato tra quelli superiori e quelli inferiori. Con dettagli di questo tipo, l’armonia e l’ordine sono assicurati.

Spigolo

La disposizione dei quadri sulle pareti sfruttando lo schema a spigolo è forse una delle più intriganti in assoluto, oltre che originale. È l’opzione che valorizza gli angoli di un’abitazione al meglio, come gli spigoli (da qui il nome). In questo caso la linea già presente sul muro viene sfruttata come asse centrale, in maniera da garantire simmetria e precisione.