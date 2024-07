Bridgerton entra nelle nostre case con il RegencyCore

Non sono passati neanche 4 anni dal debutto assoluto di “Bridgerton” e la serie tv americana non smette di mietere successi. Dal 2020 a oggi, infatti, le (finora) tre stagioni ambientate nel mondo dell’alta società londinese hanno incantato pubblico e critica ricevendo un premio dopo l’altro e arrivando persino a dettare legge in fatto di arredamento. Con le storie di “Bridgerton” in auge, infatti, a spopolare è anche lo stile RegencyCore, una tendenza che ha preso sempre più piede e che punta tutto sul perfetto mix tra allusione storica e audacia.

Che cos’è il Regencycore

Con il termine RegencyCore si fa riferimento a uno stile di arredo e decorazione della casa che riproduce le preferenze tipiche dell’Inghilterra dei primi dell’800. In poche parole è come immergersi in una storia raccontata in un libro di Jane Austen o Emily Bronte. Armadi, specchi raffinati, divani, porcellane sono tutti declinati in fantasie sfarzose, senza mettere da parte però un pizzico di rottura rispetto all’accuratezza storica. Il nome RegencyCore deriva da un vero e proprio periodo del passato inglese, quello noto come “Regency” appunto: tra il 1811 e il 1820, il re Giorgio III era malato e al suo posto governò il figlio in qualità di reggente, il principe Giorgio IV.

Prendere spunto da “Bridgerton” e da questo trend per la casa, significa anche e soprattutto puntare sugli interni opulenti, smorzando questo sfarzo con una palette tenue di colori, come ad esempio l’azzurro, il verde e il color crema. I motivi floreali e quelli damascati, poi, sono immancabili per ottenere l’effetto desiderato. Il grande vantaggio del RegencyCore sta nel fatto che gran parte dei mobili che si utilizzavano all’epoca appaiono ancora oggi molto moderni e dalle linee pulite, un dettaglio che contribuisce a rendere contemporaneo e fresco il risultato finale. Ma come decorare nel modo giusto?

La scelta dei lampadari è senza dubbio essenziale. Per ricreare lo stile RegencyCore e dimostrare di essere fan sfegatati di Bridgerton ci si può dunque affidare a un modello in cristallo, meglio ancora se vintage. Le finiture in ottone sono quel twist in più nella selezione del lampadario giusto per ogni ambiente. L’illuminazione, poi, contribuisce a rendere il risultato finale ancora più interessante. Le sale da ballo che si vedono nella serie tv americana sono piene di luci scintillanti e per un effetto ottocentesco e magico al tempo stesso non c’è niente di meglio di qualche candela per sfruttare il suo inconfondibile tremolio che fa tanto atmosfera.

I divani non sono da meno. L’importante è che non siano troppo ingombranti e che abbiano dettagli eleganti, da modernizzare poi con rivestimenti in fantasie divertenti oppure più casual a seconda del gusto. In Bridgerton dominano i tessuti pregiati e lo stile RegencyCore non poteva non essere caratterizzato da questa particolarità. Velluto, seta e broccato, abbinati a materiali più di design e tradizionali sono l’ideale per ricavare quel tipico senso di comodità e opulenza della serie. Mescolando le varie texture si avrà uno spazio più profondo, impreziosito da dettagli non banali come le tende di seta.

Per quel che riguarda i mobili, meglio focalizzarsi sui toni dorati e sulle linee curve: le poltrone imbottite, i tavolini da caffè elegantemente decorati e gli specchi dalle cornici sofisticate permettono di immergersi appieno nell’atmosfera dei primi anni del XIX secolo. E che dire dei fiori freschi? Non sono affatto un particolare di poco conto, sarà sufficiente sfruttare un vaso con rose e peonie per aggiungere colore alle stanze. A proposito della stanze, come ci si deve regolare a seconda dei vari ambienti della casa?

Come arredare le altre stanze della casa

Il RegencyCore può sembrare limitato al solo soggiorno, ma non è così. In sala da pranzo, ad esempio, è possibile impreziosire la tavola con sedie vintage o di antiquariato, senza dimenticare le porcellane dalle finiture dorate, i bicchieri di cristallo e le posate in argento.

Trasformare la camera da letto non è poi una missione impossibile: basterà puntare nuovamente sui tessuti pregiati, testiere imbottite, biancheria da letto dai colori tenui ed elegante, oltre ai comodini elaborati per cambiare e rendere davvero magica l’atmosfera.

Infine c’è il bagno. Neanche questa stanza va trascurata e se si desidera rivivere in prima persona una puntata di Bridgerton è possibile optare per i ripiani in marmo, le vasche con gli inconfondibili piedini e - perché no - sull’ennesimo lampadario in cristallo.