Come comprare casa nel metaverso: la nuova frontiera del mondo digitale

Due miliardi e mezzo di dollari nel 2023 e 3,5 miliardi nel prossimo biennio: sono a dir poco impressionanti i numeri che caratterizzano il mercato immobiliare del metaverso. Non c’è alcun errore, esiste un mercato di affitti e vendite di case completamente virtuale, una nuova frontiera che fa capire quanto stia evolvendo questo universo digitale. Ma cosa significa esattamente comprare un’abitazione di questo tipo? Si tratta di un business in forte crescita, ma bisogna conoscerlo a fondo per evitare scelte sbagliate.

Come si acquista una casa nel metaverso

Sono davvero tante le piattaforme che consentono di comprare casa nel metaverso. Normalmente la procedura da seguire è sempre la stessa:

Si crea un account personale

Si cercano le proprietà immobiliari virtuali in vendita

Viene inoltrata un’offerta al venditore oppure si partecipa a un’asta

Si acquista l’immobile pagando con le valute accettate (di solito criptovalute, ma non solo)

A questo punto sorge spontanea domanda: che cosa si può fare con una casa acquistata nel metaverso? La particolare dimora può essere personalizzata a piacimento, in modo che risponda in pieno a qualsiasi esigenza. Al tempo stesso è possibile organizzare eventi e feste per conoscere altri utenti e socializzare in modo virtuale. L’appartamento digitale può essere sfruttato per dar vita a un ambiente rilassante oppure per venderla ad altre persone, sviluppando quindi una attività a tutti gli effetti.

I costi delle case nel metaverso

Le tariffe delle case nel metaverso sono molto variabili, quindi non esistono prezzi fissi di riferimento. Le piattaforme attive in questo campo sono solite cedere interi lotti di terreno, meglio noti come “parcel”. È in questi ultimi che si può costruire l’abitazione, cercando di approfittare delle quotazioni migliori. Lo scorso anno, ad esempio, per un parcel di 16 metri per 16 si spendevano 14mila dollari, mentre il prezzo scende per i lotti più piccoli (al di sotto dei 100 metri nello specifico). La posizione dell’immobile virtuale e le dimensioni sono i due fattori che incidono maggiormente sul prezzo.

I rischi che si possono correre

Proprio come avviene nel mercato immobiliare tradizionale, quello del metaverso è soggetto a rischi e problemi di diverso tipo. Le incertezze del settore sono le stesse di quello classico e “tangibile”, inoltre non bisogna dimenticare un aspetto fondamentale. Lo stesso metaverso non è stato ancora regolamentato in maniera ufficiale, di conseguenza si può incontrare di tutto, non solo in ambito immobiliare. L’Unione Europea sta pensando ad alcune norme da applicare a questo ambito, quindi il futuro potrebbe essere meno incerto, però i rischi rimarrebbero sempre gli stessi, come:

Attacchi informatici alla piattaforma

Problemi economici

Oscillazioni dei prezzi delle case

Difficoltà negli investimenti a causa di regole troppo rigide

Truffe e poca affidabilità dei venditori

Una volta compresi e approfonditi tutti questi rischi, è possibile approcciarsi con maggiore prudenza al mercato immobiliare del metaverso, a patto che si scelgano piattaforme affidabili. Nonostante le inevitabili perplessità, il settore, come già sottolineato, sta registrando numeri da capogiro se si pensa che nel giro di appena 12 mesi (dal 2022 al 2023) il volume di affari è cresciuto di un miliardo di dollari.