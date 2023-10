Topi in casa? I rimedi per allontanarli in maniera definitiva

Intelligenti, capaci di adattarsi alle condizioni di vita più difficili e in grado di riprodursi molto velocemente: i topi rappresentano un problema di non poco conto, ancora di più quando ci si accorge della loro presenza in casa. È noto a tutti come siano causa di situazioni complicate dal punto di vista igienico-sanitario, oltre ad essere veicoli di virus e batteri. In caso di infestazione, dunque, bisogna regolarsi di conseguenza e intervenire con appositi rimedi. Ne esistono molti di tipo naturale che garantiscono un ottimo risultato, mentre nei casi più gravi è necessario rivolgersi a degli esperti.

Le accortezze da seguire

Il primo passo da compiere è quello di intuire quello che può aver attirato i topi all’interno dell’appartamento. Di solito il cibo rappresenta un’attrazione irresistibile per questi roditori che si nutrono di tutto quello che trovano, consumando un quantitativo spropositato di alimenti rispetto al loro peso.

La pulizia della casa va dunque tenuta sotto costante controllo, ricordando di conservare i cibi in contenitori sigillati, sia di vetro che di plastica. In caso di muri con delle fessure, si deve intervenire con la loro chiusura, magari utilizzando della lana di vetro che si trova in qualsiasi ferramenta oppure, in alternativa, delle spugne abrasive.

I principali rimedi naturali contro i topi

Una volta accertato che ci sono dei topi in casa, ci si può affidare ad alcuni prodotti molto comuni e che hanno il merito di allontanare questi animali. Tra i più sfruttati si possono utilizzare:

Foglie di alloro: dopo averle sbriciolate, vanno sistemate negli armadi, nei mobili e nei davanzali visto che i roditori non sopportano il loro odore

Bicarbonato di sodio: un altro elemento di disturbo, utile perché non ha conseguenze sulle persone e sugli altri animali che si trovano in casa. È sufficiente cospargerne una modica quantità negli ambienti a rischio e il risultato è assicurato

Ammoniaca: vale lo stesso discorso fatto in precedenza, ma con l’accortezza di riempire delle ciotole con due parti d’acqua e due di ammoniaca. Anche in questo caso i contenitori devono essere sistemati in luoghi strategici

Olio di menta piperita: è uno dei rimedi naturali più efficaci in assoluto, visto che i topi non amano assolutamente questo odore. Nelle zone a rischio vanno posizionati dei batuffoli imbevuti della sostanza, come anche nei fori dove i roditori potrebbero passare

Molto utili sono anche altri oli, come ad esempio quello essenziale di citronella, quello di eucalipto, senza dimenticare la canfora.

Come riconoscere la presenza dei topi in casa

Capire che i topi sono entrati nell’abitazione non è difficile, bisogna riconoscere alcuni segnali che non lasciano purtroppo spazio a dubbi: