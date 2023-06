Come organizzare un matrimonio in casa: i consigli per una giornata indimenticabile

Uno dei momenti più importanti della vita, oltre che un evento pieno di emozioni e che si attende con una certa trepidazione. Il matrimonio catalizza inevitabilmente le energie degli sposi e delle loro famiglie nei mesi che precedono il fatidico sì: tradizionalmente si punta sulle nozze in chiesa o sul rito civile, ma forse in pochi sanno che possono essere organizzate e celebrate in casa propria.

È una scelta che fa pensare subito agli Stati Uniti, come si può notare in tanti film e serie tv ambientate in questo paese, ma in Italia questa alternativa si sta progressivamente facendo spazio sempre per quel che riguarda il matrimonio civile. L’organizzazione non è semplice, bisogna dirlo subito, però seguendo alcuni accorgimenti e prendendo in considerazione una serie di fattori, il matrimonio può avere grande successo. Per rendere questo momento ancora più intimo e privato è necessario valutare l’abitazione.

Meglio puntare sugli spazi interni o esterni?

La prima domanda che ci si deve porre quando si organizza un matrimonio in casa è: quanto spazio c’è a disposizione? Quest’ultimo va rapportato al numero di invitati, considerando sia gli interni che gli esterni (in caso di giardino). Con uno spazio ridotto occorre invitare pochi intimi, anche se il risultato finale sarà un’atmosfera unica e romantica come poche altre.

Nell’ipotesi di uno spazio esterno, invece, è inevitabile sfruttare la sala da pranzo oppure il soggiorno per l’unione vera e propria, con il rinfresco da tenere poi in giardino. L’outdoor è consigliato per la stessa celebrazione nel caso le dimensioni siano adatte per far sedere gli invitati. Se invece si opta per un matrimonio completamente all’interno, meglio puntare su due ambienti, il soggiorno e il salotto nello specifico.

Gli addobbi per il matrimonio

I fiori sono ovviamente immancabili in qualsiasi matrimonio e quello organizzato in casa propria non è da meno. L’ambiente potrà diventare ancora più raccolto e romantico con qualche piccolo accorgimento, come ad esempio i petali sparsi lungo il percorso oppure delle semplici candele per illuminare lo spazio delle nozze.

Gli altri addobbi si riferiscono invece all’esterno nel caso il rinfresco si svolga in giardino. Palloncini, nastri, vasi di fiori e altre candele sono gli elementi fondamentali per avere un risultato di grande effetto. Il consiglio è quello di sistemare il numero maggiore possibile di sedie (anche in punti strategici), in modo che ognuno possa rilassarsi in qualsiasi momento del post-cerimonia.

L’importanza del rinfresco

Il rinfresco che segue il matrimonio in casa deve essere curato nei minimi dettagli. Ancora una volta è lo spazio a fare la differenza, così da disporre nel modo giusto tavoli, banchi e tutto il resto. Il catering è senza dubbio la soluzione più comoda, visto che è possibile scegliere anche la scenografia completa del rinfresco stesso.

Questo servizio, poi, consentirà di avere a disposizione attrezzature, sedie, posate e tovaglie in abbondanza, senza che gli sposi e le loro famiglie si preoccupino di questi aspetti. Il luogo perfetto per il post-cerimonia dovrebbe essere una zona lastricata, meglio ancora se impreziosita da archi in legno oppure in metallo, il tutto arricchito da dettagli eleganti come stoffe, fiori e luci soffuse.