Tappeti persiani: tutti i segreti per sceglierli e pulirli senza rovinarli

I tappeti possono essere grandi, piccoli, dallo stile moderno o più tradizionale, la cosa certa è che sono in grado di arricchire e dare un nuovo volto all’ambiente. Tra i più apprezzati ci sono i tappeti persiani che proprio per il loro pregio devono essere trattati con cura quando si tratta di lavarli: in questo modo non si correrà il rischio di rovinarli.

Come scegliere il tappeto persiano

Se decidete di arredare casa con i tappeti persiani è bene scegliere quelli originali e non industriali. Per non sbagliare e acquistare un modello autentico ci sono piccoli trucchetti, in particolare dovete affidarvi alla vista.

La prima cosa da fare, infatti, è controllare il retro del tappeto perché se originale ha i nodi in evidenza. Inoltre se lo piegate su sé stesso e si distinguono proprio i nodi è un chiaro indizio di un prodotto non industriale. Piegandolo in tutte le direzioni, poi, la trama o il pelo non devono avere irregolarità.

Anche la frangia è un utile indizio, se cucita insieme al resto del tappeto vuol dire che è originale, mentre se è stata aggiunta in seguito si tratta di un prodotto di fabbrica.

I tappeti persiani sono pregiati perché realizzati a mano e come succede in questi casi si possono verificare alcune imprecisioni che però ne aumentano il fascino.

Infine, oltre alla vista, anche il tatto vi può venire in aiuto. Se passate una mano sul tappeto e vedete tutti i nodi e i fili che compongono l’intreccio, significa che è un prodotto artigianale.

Come lavare i tappeti persiani senza rovinarli

Con il tempo il tappeto tende ad accumulare la polvere e in alcuni casi potrebbe sporcarsi, ma con piccoli consigli potrete lavarlo comodamente a casa senza rovinarlo. Prima di fare questa operazione, dovete prendervi cura del tappeto quotidianamente. Ad esempio evitate di esporlo alla luce diretta del sole così che i colori non sbiadiscano. In effetti, per ravvivare proprio i colori, ogni tanto cospargetelo di foglie di tè umido. Rimuovete la polvere con l’aiuto dell’aspirapolvere, senza però scuoterlo dalle estremità, perché c’è il rischio che la trama si danneggi. Non poggiateci sopra i mobili e per quanto riguarda i detergenti anche se efficaci possono rovinare il tessuto, quindi meglio optare per prodotti naturali.

Il bicarbonato è proprio uno di questi, efficace e capace di rimuovere lo sporco in profondità. Nel caso dei tappeti persiani dovete spargerlo su tutta la superficie e distribuirlo per bene con una spazzola. Dopo averlo lasciato agire per 12 ore rimuovete l’eccesso con l’aspirapolvere. Potete sostituire il bicarbonato con la crusca perché il risultato sarà lo stesso.

Un’altra soluzione è quella di utilizzare l’ammoniaca, in alternativa affidatevi all’aceto di mele, entrambi da diluire in acqua. Inumidite un panno con questa miscela e passatelo delicatamente su tutta la superficie. Una volta terminato lasciatelo asciugare all’aria aperta evitando di esporlo alla luce diretta.