Cos’è la rateizzazione delle bollette e come ottenerla

Ricevere le bollette non è mai un momento piacevole soprattutto se la somma è alta. Non sempre si ha la quota sufficiente per saldare il conto, in questo caso potete chiedere la rateizzazione. L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha lo scopo di tutelare i consumatori e la possibilità di suddividere il costo delle bollette in più tranche rientra tra queste. Vediamo nello specifico cos’è e in cosa consiste.

Cos’è la rateizzazione delle bollette

Nel momento in cui vi trovate di fronte a una bolletta dall’importo troppo alto, invece di pagarla subito e interamente, una delle garanzie per i consumatori è quella di dividere il saldo in rate mensili. In questo modo la somma diventa più gestibile, ma ci sono delle condizioni minime per potere accedere a questo beneficio. Prima di tutto nel caso in cui la fornitura rientri nel mercato libero la possibilità o meno dipende se questa particolare clausola è presente nel contratto sottoscritto.

In generale non possono essere rateizzati gli importi che non superano i 50 euro.

Dal momento in cui riceve la bolletta, il cliente può richiedere la rateizzazione entro e non oltre la data di scadenza della bolletta stessa e il venditore ha 30 giorni per chiedere il pagamento della prima rata. Se la richiesta arriva in ritardo, il venditore è libero di rifiutare questa modalità.

Una volta concesse le rate, su di esse si devono applicare gli interessi la cui percentuale è stabilita dalla Banca Centrale Italiana, anche se non sono cumulabili e hanno una periodicità che solitamente corrisponde alla scadenza delle fatturazione normale.

Rateizzazione bollette del gas: quando richiederla

Per chiedere la rateizzazione delle bollette dovete contattare il vostro fornitore tramite i suoi contatti come siti web, numeri verdi o app. Detto questo, questa modalità di pagamento per la bolletta del gas può essere richiesta:

Periodicità non mensile: se il conguaglio della bolletta è più del doppio delle bollette standard. Il venditore può rifiutare la richiesta nel caso in cui l’aumento sia dovuto a una questione stagionale. In inverno ad esempio i costi aumentano perché con i riscaldamenti i consumi si alzano

Rottura contatore: nell’ipotesi di rottura del contatore e di un venditore che chiede il pagamento di consumi effettuati anche se non sono stati registati dal contatore stesso in quanto rotto

Mancata lettura contatore: quando il contatore è funzionante e accessibile, ma il venditore richiede il conguaglio a causa della mancata lettura, è possibile chiedere la rateizzazione

Come richiedere la rateizzazione della bolletta luce

Richiedere la rateizzazione della bolletta della luce è possibile in due casi: