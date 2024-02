La colla è rimasta attaccata al vetro? I prodotti più efficaci per rimuoverla

Mission impossible: quando su un qualsiasi pezzo di vetro in casa rimangono dei residui di colla, viene in mente il celebre film di Tom Cruise visto che si pensa subito come non esistano rimedi efficaci per la pulizia. In realtà questo problema ha una risoluzione molto più semplice di quello che si potrebbe pensare, basta soltanto usare i prodotti giusti. La prima cosa da fare è valutare l’entità del “danno”.

A volte si tratta di un semplice adesivo che è rimasto sulle bottiglie oppure sui barattoli (come possono essere quelli riutilizzati per conservare marmellate e quant’altro), però può anche capitare che la colla rimanga attaccata su una finestra al termine di un lavoro di bricolage. Con pochi ingredienti che si trovano normalmente in qualsiasi abitazione, il risultato sarà soddisfacente e soprattutto veloce.

Rimedi casalinghi per bottiglie e barattoli

Aceto di vino bianco

L’aceto di vino bianco è forse uno dei prodotti più versatili in assoluto in casa. Non serve soltanto per condire un piatto, ma viene sfruttato per tanti piccoli lavori e pulizie. Nel caso della colla, sarà sufficiente versarne una piccola quantità in un batuffolo di ovatta prima di strofinare sul vetro in cui è rimasto il residuo di colla. Basterà aspettare qualche minuto e tutto verrà via come d’incanto.

Acetone

Anche l’acetone può rivelarsi molto utile in situazioni del genere. Si tratta infatti di uno dei solventi più potenti in assoluto e nemmeno la colla può resistergli. Ancora una volta, un batuffolo oppure un dischetto di cotone dovranno essere imbevuti del prodotto, avendo cura di strofinare sulla porzione interessata in maniera accurata. L’acetone riuscirà a eliminare anche il più piccolo residuo.

Alcol

In casa si conserva spesso l’alcol denaturato, utile per molti scopi, a partire dalle pulizie domestiche. Quando sembra impossibile rimuovere la colla dal vetro, allora sarà necessario strofinare con i soliti batuffoli o dischetti imbevuti di alcol, ricordando di procedere con dei movimenti circolari. Dopo pochi minuti il risultato sarà a dir poco sorprendente.

Acqua e sapone

Se proprio non ci dovessero essere questi prodotti in casa, allora si può rimediare con un mix a portata di tutti: acqua calda e sapone. Dopo aver preso una spugnetta, andrà bagnata con cura aggiungendo il classico detersivo che si usa per lavare i patti oppure in alternativa in sapone di Marsiglia. Entrambi sono caratterizzati da un potere sgrassante che è in grado di cancellare qualsiasi residuo di colla, anche se in questo caso ci si dovrà armare di un po’ di pazienza in più.

Rimedi per eliminare la colla a caldo

Acqua bollente

Nel caso della colla a caldo rimasta su una superficie di vetro, nella maggior parte dei casi una finestra, l’acqua calda può essere di grande aiuto. Strofinando con una certa decisione una spugnetta sulla parte interessata, i grumi verranno via dopo aver insistito più volte: in realtà prima di procedere sarebbe utile raschiare via la parte più dura con un coltello o un raschietto.

Cubetto di ghiaccio

Il caldo è nemico dei residui di colla, ma anche il freddo. Il ghiaccio è l’alternativa preziosa in situazioni di questo tipo: sarà sufficiente sfruttare un cubetto e appoggiarlo con forza sulla colla stessa. Nel giro di pochi minuti i residui si congeleranno e diventerà molto più semplice eliminarli e risolvere il problema.

Solventi

I solventi, come nell’ipotesi degli adesivi sulle bottiglie e barattoli, possono aiutare a rimediare. L’acetone, l’aceto di vino bianco e l’alcol permettono di ottenere lo stesso risultato anche con la colla a caldo, mentre un altro trucchetto utile potrebbe essere quello di usare il liquido per accendini.