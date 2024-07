5 cose da fare in casa prima di partire per le vacanze: i consigli utili

Le vacanze per molti sono sempre più vicine, vi attendono settimane di riposo e completo relax. Per vivere in pieno questi giorni e partire tranquilli, è importante lasciare la casa in ordine così da evitare qualsiasi inconveniente. Come consiglio principale, vi suggeriamo di lasciate le chiavi dell’appartamento a una persona di fiducia che sia un familiare o un amico. In caso di emergenza o di un problema improvviso potrà entrare e risolvere il guasto. Ci sono però altre precauzioni da prendere, vediamole tutte.

Controllare il frigorifero

I frigoriferi di ultima generazione sono in grado di regolare e sfruttare la modalità risparmio energetico, quindi avete la possibilità di lasciarlo acceso e non temere bollette eccessive. Il consiglio in più è quello di non far avanzare cibo all’interno, soprattutto quello fresco, ma consumarlo nei giorni precedenti alla partenza così starete al riparo da sprechi inutili.

Diverso è il discorso se il frigorifero è vecchio e il modello non è recente: l’elettrodomestico tende a formare ghiaccio all’interno, quindi prima di partire svuotatelo, sbrinatelo e spegnetelo, lasciando lo sportello aperto per evitare la formazione dei cattivi odori.

Chiudere gas, acqua ed elettricità

Più che per combattere gli sprechi, chiudere gas, acqua ed elettricità è una questione di sicurezza. La prima cosa da fare è occuparsi del gas e dell’acqua. Con la chiavetta principale in modalità off, avrete la certezza che non ci saranno fughe di gas e possibili allagamenti o infiltrazioni che potrebbero coinvolgere anche l’appartamento dei vicini.

Per quanto riguarda l’elettricità è sempre meglio staccare tutte le spine e l’antenna della Tv, perché in caso di un temporale improvviso o di un sovraccarico di elettricità, l’impianto potrebbe subire dei danni. Prima di uscire di casa, poi, controllate che tutti gli interruttori della luce siano spenti, e che gli elettrodomestici non siano in stand by perché comunque consumerebbero energia. In questo modo non averte la brutta sorpresa di costi eccessivi in bolletta a causa di una distrazione.

Controllare gli scarichi e i rubinetti

Prima di chiudere l’acqua verificate gli scarichi e i rubinetti, sia per assicurarvi che non ci siano perdite sia per evitare che gli insetti risalgano lungo le tubature. Il suggerimento è quello di spruzzare un prodotto disinfettante e poi chiudere gli scarichi con gli appositi tappi.

Attivare gli allarmi

Sembra scontato, ma è utile fare un giro delle stanze e controllare che tutte le finestre e le tapparelle siano chiuse. Inoltre attivate il sistema d’allarme per essere sicuri così da azzerare il rischio che i ladri entrino nel vostro appartamento.

Prendersi cura delle piante

Se amate avere le piante in casa e in vostra assenza non volete farle seccare, prima della partenza eliminate le foglie morte e i rami secchi. Spostate le piante più esposte al sole in una zona a mezz’ombra, pulite i vasi e innaffiatele. Nel caso in cui la vacanza dovesse durare più di due settimane, chiedete a una persona fidata di prendersene cura e innaffiarle periodicamente.