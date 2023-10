Come eliminare le cimici del letto: i consigli per allontanarle da casa

Le cimici del letto sono degli insetti fastidiosi che possono invadere casa durante il periodo autunnale. Si chiamano così perché si annidano soprattutto nel letto, ed entrano nelle abitazioni attraverso porte, finestre, crepe nei muri e bagagli. Gli alberghi, i treni e le stive degli aerei, infatti, sono i luoghi in cui si moltiplicano e si diffondono complici le temperature che favoriscono la loro proliferazione.

Ad attirarli non sono soltanto gli ambienti sporchi, si diffondono anche in quelli particolarmente puliti, in generale sono i luoghi caldi e l’anidride carbonica emessa dal corpo a farli proliferare

Questi insetti tendono a pungere e anche se non sono pericolosi per la vita delle persone, possono creare reazioni allergiche. Tra l’altro, se ne sta parlando parecchio in questi giorni per quanto accaduto in Francia, alle prese con una vera e propria invasione. Vediamo nello specifico cosa sono e come liberarvene.

Cosa sono le cimici del letto

Questi insetti hanno un corpo appiattito di colore rossastro e sono senza ali. Fanno parte della della famiglia delle Cimicidae, insetti ectoparassiti ematologi che si nutrono di sangue. La loro puntura non crea infezioni, ma solo delle reazioni allergiche, molto simili a quelle delle zanzare, a causa di alcune sostanze contenute nella saliva delle cimici. Un esemplare adulto vive tra i 4 e i 6 mesi e in casi estremi può arrivare fino a 2 anni.

Mentre di giorno le cimici si annidano nel materasso, lungo le cuciture e le pieghe, ma anche tra le lenzuola, la sera, attratte dal calore e dall’anidride carbonica emessa dal capo umano, escono per “attaccare”.

I sintomi delle punture delle cimici

Le punture delle cimici del letto, sono molto simili a quelle di altri insetti e creano chiazze rossastre caratterizzate da un puntino bianco al centro e in alcuni casi possono gonfiarsi. Di solito non appaiono da sole, ma ce ne sono almeno tre o quattro vicine. Spesso pruriginose, dopo qualche giorno spariscono senza lasciare segni. Nei casi peggiori si possono avere infiammazioni, lesioni cutanee e infezioni. In questo caso è bene rivolgersi a un medico.

Come individuare le cimici dei letti

Anche se si tratta di insetti piccoli, sono visibili ad occhio nudo: per capire se il materasso o le lenzuola sono state infestate, con l’aiuto di una torcia basta osservare il materasso, la testata e il cuscino alla ricerca di residui come gli escrementi o le macchie di sangue causate dall’eventuale schiacciamento delle cimici.

Come eliminare le cimici dei letti

Nonostante il nome, le cimici non vivono solo nei letti, ma anche nei muri, nelle scatole di cartone, sui vestiti. Quindi il primo passo è sostituire il cartone con le scatole di plastica, mettere in ordine, inserire i vestiti all’interno di sacchi di plastica, e pulire le superfici infestate con prodotti antibatterici. Infine è consigliabile passare l’aspirapolvere in ogni angolo della stanza e per disinfettare i vestiti o i peluche ci si può affidare al vapore, in grado di uccidere le cimici e le loro uova e igienizzare allo stesso tempo.

Nel caso in cui abbiate trovato tracce di cimici nei vostri letti, la prima cosa da fare è lavare lenzuola e federe per inserirle successivamente nell’asciugatrice. Poi procedete con l’igienizzazione del materasso attraverso prodotti antibatterici, antiparassitari e la vaporella.

Oltre a questi metodi ci sono anche i “rimedi della nonna” come:

Aglio: ha un odore intenso che infastidisce le cimici e nello stesso tempo è anche un antiparassitario. Per essere efficace, dovete posizionare qualche spicchio vicino alle finestre o negli angoli in cui potrebbero annidarsi gli insetti

Olio di neem: diluito in acqua, deve essere spruzzato su materassi, cuscini e mobili, il suo aroma allontanerà immediatamente le cimici

Tea tree oil: anche in questo caso il deterrente è rappresentato dal profumo intenso, quindi per funzionare spruzzatelo sulle zone infestate o diluitelo con il detersivo

Bicarbonato: è un prodotto naturale e altamente igienizzante. Per eliminare le cimici cospargetelo sul materasso, lasciatelo agire per 24 ore e poi eliminate i residui con l’aspirapolvere.

Nel caso la presenza delle cimici sia massiccia, infine, è meglio affidarsi agli esperti che agiranno con prodotti specifici e sicuri.